賴誇台灣經濟持續成長「物價趨於平穩」 網炸鍋

賴清德稱台灣物價趨於穩定，許多網友大不以為然。（示意圖／資料照）

民進黨今(3日)中常會，黨主席賴清德致詞強調台灣物價平穩，經濟持續成長，執政黨要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。但網友炸鍋質疑「今年附近便當店就漲兩次了」、「一堆店家元旦確定調漲」、「物價穩定上漲真是謝了」、「活在平行世界還是晉惠帝轉世？」

民進黨發言人韓瑩今(3日)轉述賴清德在中常會的致詞提到，行政院主計總處上週五公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率GDP預測上修到7.37％，是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過大陸，創近15年來新高。賴說，國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。賴表示，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

賴清德提到，行政院上週四拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時也進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。拜託所有黨公職協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。賴還強調，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

PTT網友表示「人均中位數只有日韓一半，好個屁」、「無感，牛奶能降價嗎」、「穩穩漲嗎」、「台灣人民有錢又有閒，給老美1.25兆眉頭都不皺一下的」、「所以有什麼有感政策？大罷免嗎」、「霓虹感」、「快去吞生魚片啦」、「今年附近便當店就漲兩次了」、「他沒在逛市場跟超市喔」、「萊爾校長又在說謊了」、「附近一堆店家明年1月1號確認調漲了」、「撕裂社會有感」、「萊爾身邊一定有趙高」、「青鳥會信的」、「果然不知民間疾苦」、「台灣病你在那邊喪事喜辦」、「物價穩定上漲真是謝了」、「難怪叫中分龜」、「他是生活在平行世界還是晉惠帝轉世？」

