賴談台美堅若磐石 喊話習別想擴張領土1／面對中國威脅漸增 賴總統「以實力維持和平」

總統賴清德以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪。(總統府提供)

總統賴清德近日以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪，分享他對國防、台海緊張情勢以及台美關係等看法，他認為台灣必須以實力維持和平，強化國防力量的同時，也要強化自身經濟韌性，並深化與民主陣營合作，維護區域穩定。

「DealBook Summit」《紐約時報》年度盛事，總統賴清德受邀在這場政經論壇接受專訪，聚焦議題自然是當前的重中之重。主持人：「您上週才宣布將推出一項400億美元（台幣約1.25兆元）的特別預算，用於國防上支出向美國購買更多武器，試圖阻止中國入侵台灣。」

面對來自中國日益升高的威脅，總統賴清德強調，台灣必須以更強的防禦能力與國際合作來應對。 賴清德：「中國對台軍事演習越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈、到第二島鏈，已經影響到印太的區域。」強化國防力量，以備戰來避戰，同時也要強化自身經濟韌性。

賴清德：「和平無價，戰爭沒有贏家，但是我們對和平有理想不能有幻想，和平必須透過實力才能獲得。」加強國防能力的同時，也減少對中國的經濟依賴，賴總統指出，台灣對外投資已經從2010年高達83.8%投資在中國，到去年只剩下7%，而美國總統川普關注的半導體產業同樣是焦點。

表態政府支持台灣的半導體產業到海外投資設廠，促進世界的繁榮跟進步，對於川普希望美國能夠成為AI的世界中心，台灣也很樂意協助。整場專訪長達約13分鐘，官網和主持人都以「台灣總統」來稱呼，突顯台灣在國際政治議程上備受重視。





