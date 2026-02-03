賴談「台美成果」 喊可選走向世界或二次西進

總統賴清德。（圖／東森新聞）





總統賴清德親自舉行記者會，說明在「台美經濟繁榮夥伴對話」落幕後，台美簽署矽盛世宣言，以及台美經濟安全合作聯合聲明，建立緊密合作關係，由於這場記者會，強碰國民黨正在中國進行國共論壇，賴總統也特別強調，並非有意互別苗頭，但剛好可提供國人對比，走向國際，還是國民黨選則的二次西進，哪個對台灣經濟比較有利。

總統賴清德：「2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大意義。」台美經濟繁榮夥伴對話EPPD，上週在美國華府舉行，賴總統親自主持記者會，說明台美未來合作方向。

總統賴清德：「加速建構具備韌性的非紅供應鏈，台灣與美國簽署了矽盛世宣言，及台美經濟安全合作聯合聲明，雙方準備成立工作小組。」談到雙方緊密關係，也包括關稅談判，獲得國人滿意的成果。

總統賴清德：「我期盼後續立法院審議台美關稅協議，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。」藉機向在野喊話，還有賴總統心心念念的國防特別預算。

總統賴清德：「不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。」

而這場記者會，恰好強碰國民黨率團前往中國，進行國共智庫論壇，也被解讀有意互別苗頭。

總統賴清德：「並不是針對國民黨進行國共交流論壇，但是剛剛好可以提供對比，攜手美國友盟走進國際，這個經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨所推動的二次西進，對台灣經濟發展比較有利。」

雖說不是刻意，但透過談話，朝野的國家發展方向，已呈現出鮮明對比。

