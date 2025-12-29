賴諷中國實力不到 白酸坐井觀天

賴清德總統於28日媒體專訪中表示，這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到；結果中共解放軍29日就宣布展開「正義使命2025」演習。民眾黨主席黃國昌酸說，當一個總統講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是賴清德個人，而是全體國民。

面對中共宣布展開「正義使命」軍演，黃國昌表示，對於中共在台海發動軍演，表達嚴厲譴責跟抗議，中共此舉完全無助於區域穩定、兩岸和平，也只是把台灣人推得愈來愈遠，過去中共軍演也沒發生任何積極正面助益，只是造成兩邊對立跟緊張。

話鋒一轉，黃國昌批評，「至於賴清德，我是奉勸他，當一個總統講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民」。

面對綠營不斷批評在野卡1.25兆國防特別條例，黃國昌指出，請賴清德履行2024總統大選時與人民的承諾，為何要求總統到立院進行報告？是因特別條例僅2張A4紙就要1.25兆，立院若在此情況下放行，對不起台灣人民，畢竟要買什麼東西、何時交貨都不知道，「怎麼有這麼荒謬的事情？」

黃國昌質疑，民進黨現在的國防政策，到底是要「買到武器」，還是「付錢就好」？過去民進黨跟國會要錢、要人民支持時，聲稱東西很急、要趕快買，否則無法防衛台灣國家安全，如今7000億元付了，東西在哪裡？

黃國昌說，更誇張的是，賴清德為掩飾獨裁行徑，恫嚇台灣人民，包括稱中共2027年要武統，後來自行修正成「2027年做好武統準備」，請教賴清德，若中共2027年要做好武統的準備，情況非常危急，「那2030年才交貨的飛機如何保障台灣安全？你買心酸的嗎？把台灣人當凱子、笨蛋嗎？」