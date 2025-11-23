賴讚台灣經濟進步...有錢有閒看演唱會！3萬人震撼表態
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待。總統賴清德21日出席電影活動，特別表示許多人有錢又有閒，台灣也提供了本土藝術創作者發揮的空間。而近年來韓團接連來台，最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，結果讓人超意外。
賴清德提到，TWICE的周子瑜要回台表演，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間。
賴清德喊話，他非常希望在政府的支持下，台灣的演藝工作者、文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這塊土地大家共同來創作。
由於大咖韓團接連來台，「Yahoo奇摩新聞」發起網路民調，詢問「你平均1年看幾場演唱會？」包含各國、台灣藝人演唱會，共3.1萬人投票，統計時間從11月17日至21日，意外的是沒有看過的高達64.8%，1年1場的占13.3%，1年2場的占3.8%，1年3場以上屬於少數，占2.5%，至於不知道或沒意見則占15.6%。
問到每次看演唱會買票的預算，仍以不看演唱會占最多，高達52.0%。預算1千元以下占11.5%；1千元以上、5千元以下占16.8%；5千元以上、1萬元以下占4.5%；1萬元以上占1.7%，不知道或沒意見則占13.5%。
參與本次投票的人中，男性占43.1%，女性占56.9%，居住地以北部（北北基、桃竹苗）最多，有51.2%。年齡分布則以41至45歲最多，有18.7%，次多則是36至40歲，有17.2%。
投票結果出爐後，網友紛紛發表看法：「忙著工作，照顧家庭，這些誰誰誰我都不認識啦」、「把1萬元普發金拿去孝敬韓團，對國家經濟一點幫助都沒有」、「看演唱會的錢直接吃掉，給別人花，倒不如自己花」、「捐給弱勢、需要幫助的人卡實在」。
