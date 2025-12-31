賴讚國軍應變 批非單一事件

中共無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，賴清德總統昨日肯定國軍以快速應變及反制封鎖能力，驗證平時訓練成果。他強調，這並非單一事件，中國近期從日本周邊到南海，對區域穩定帶來高度不確定風險。綠委也表示，中共軍演絕對不是一場煙火秀，呼籲在野黨不要再擋國防特別條例。

賴清德昨主持將官晉任授階典禮表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果。

他感謝所有國軍努力共同守護國家安全，並強調中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

面對當前多變的敵情及手段，賴清德期許國軍幹部以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則引述前政務委員張景森的話指出，「耗資龐大的軍演絕對不是一個謝幕煙火秀，它往往是真實戰爭開打的前奏」，雖然共軍可能實力不足、時間有限，卻是以非常精確的方式提出警告，譬如用比較低價的遠程火箭彈，且彈著點落在我方24海浬，非常有挑釁意味。

鍾佳濱認為，這次軍演背後潛藏各種聯合軍種的搭配，不能無視對岸可能在測試甚至麻痺台灣社會的警覺，共軍四處點火，我方就必須四處滅火，絕不能掉以輕心；他呼籲朝野政黨別再擋軍購預算、特別條例，也不要癱瘓國防。