賴質疑「鄭習會」有條件交換 鄭麗文：接受九二共識、反對台獨賴也可期待見習

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文盼明年上半年赴陸「鄭習會」，遭總統賴清德質疑，國民黨擋國防預算，鄭習會沒有條件？鄭下午受訪回應，望賴不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，「鄭習會」沒有任何條件，只有九二共識、反對台獨。

鄭麗文也揶揄，賴清德之前稱想邀中共總書記習近平晚餐或珍珠奶茶，不管真心假意，真正關鍵是，兩岸和平交流對談唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨，賴若願意承認九二共識、下架台獨黨綱，那跟習見面也可期待。

鄭麗文質疑，賴清德一天到晚用邏輯錯誤對外帶風向，莫非就是這樣在處理國家大政？難道賴接受美國軍事預算，也是與美方有交換條件？還是根本與對方交換條件資格都沒有，只是一昧倒貼，只盼換來自己出訪能過境紐約？

鄭麗文批評，只要有關兩岸和平的推動，賴清德是裝睡的人叫不醒，但自己還是每次非常有耐心的希望給賴上課，因為畢竟讓賴聽懂如何解開兩岸之間的死結，對區域和平與國家安全至關重要。

鄭麗文說，兩岸交流對話基礎不是秘密，也沒有非常艱澀難懂，還有前總統馬英九8年的示範，其實賴清德不需要假裝不知道，更何況賴最近也宣示沒有台獨問題，不需要宣布台獨。

鄭麗文認為，國家的對等尊嚴與人民的福祉利益，不能輕易拿出來作為交換籌碼，賴清德不要以小人之心度君子之腹，兩岸交流事關區域與世界和平穩定，只要賴接受九二共識、下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開可能。

至於目前「鄭習會」聯繫進度，鄭麗文表示，黨負責兩岸事務交流的副主席張榮恭與蕭旭岑，到對岸訪問、與國台辦主任宋濤公開會談，這個大家通通都有看到了，我們表達我們的誠意，現在就是不斷的堆砌善意，累積互信。

鄭麗文重申，希望在「九二共識、反對台獨」政治基礎上面，能夠開始緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，進行起碼國共之間的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心。

鄭麗文說，因明年底有很重要的地方大選，國民黨資源、人力非常有限，下半年勢必要全力投入輔選，因此希望包括訪問北京與華府等重要出訪，都希望能夠盡量在明年上半年完成。

