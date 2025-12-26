賴轟立院有何資格談憲政 藍委回嗆：你有什麼資格談民主？

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就明年度中央總預算案持續在立法院卡關，總統賴清德昨砲轟在野黨，如果立院沒辦法如期審查一一五年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？國民黨立委許宇甄今（26日）則回擊，賴清德自己違法在先，卻高談憲政、指責監督者不負責任，這樣的政府，有什麼資格談民主？有什麼立場談憲政制度？

許宇甄則認為，台灣的民主不只是陷入政治對立，而是正式寫下中華民國憲政史上最黑暗的一頁，中華民國史上第一次，總統遭到立法院彈劾，這不是偶發的政治衝突，也不是政黨惡鬥的結果，而是賴清德親手啟動、一路推動的毀憲亂政行動，終於引爆制度反噬的必然後果。

許宇甄表示，一切都是行政院長卓榮泰公然宣布，對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》不予副署。依憲政常識，副署權並非行政院長的否決權，更不是行政院自行裁量是否遵守法律的開關。本該在覆議程序走完，立法院維持原決議，行政院就只有依法副署、依法執行一途，這是權力分立下最基本的憲政義務；但卓榮泰的行為，不只是違法，更是奉上命而為，真正被這一記違憲行為打臉的，不是卓榮泰個人，而是賴清德本人。

許宇甄直指，卓榮泰不副署，正是賴清德所授意，而卓榮泰隨後更毫不掩飾地宣告，未來將持續以「不副署、不執行」來對抗國會通過民進黨政府所不喜的法律。這已經不是政策歧見，而是公開嗆聲否定國會監督、否定立法權正當性的權力政變。

許宇甄質問，一個總統若可以自行決定哪些法律要遵守、哪些法律可以擱置，那立法院還有存在的意義嗎？人民投票授權的民意機關，難道在賴清德眼中只能是「建議單位」？當行政權無限膨脹，憲法就會淪為裝飾品，獨裁就會出現。

許宇甄表示，更荒謬的是，在明年度總預算陷入僵局之際，卓榮泰與賴清德不但毫無反省，反而倒果為因、對外卸責。他們至今拒絕依法重編軍人加薪、警消退撫金等已通過法律所要求的預算，只要依法重編，預算立即可以付委審查，程序毫無障礙。真正卡關的，從來不是立法院，而是行政院選擇違法不編，卻反過來指控國會阻撓施政。

許宇甄批評，這樣的執政態度，已經不只是失職，而是公然踐踏憲政秩序。自己違法在先，卻高談憲政、指責監督者不負責任，這樣的政府，有什麼資格談民主？有什麼立場談憲政制度？國會唯一的責任，就是代表民意挺身而出，阻止這頭踐踏憲法、蔑視制衡的權力怪獸，守住台灣民主最後的底線。這場彈劾，不是政治鬥爭，而是憲政自救。

