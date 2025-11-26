賴追加1.25兆國防預算、提北京武統 鄭麗文：賴總統您在玩火啊！

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布台灣將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）追加國防特別預算後，今（26日）更親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標。國民黨主席鄭麗文則於國民黨中常會上痛斥，「賴總統，您在玩火啊！」

鄭麗文表示，賴清德這次所提高達1.25兆元的軍事特別預算，連同今年度的國防軍事支出9495億元預算，光這9495億元就必須要舉債2000多億元。另外，還有兩項特別預算要舉債1008億元，加上再今天賴清德所提的1.25兆元特別預算，那光是今年度而已，舉債規模就要突破5000億元，已經遠超過法定的舉債上限。

鄭麗文質疑，對於應該要有的財政紀律以及產生嚴重的排擠作用，這些難道賴清德跟國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、如何維持世代正義來支持如此龐大的國防特別支出，這點，賴清德沒有給任何說明、沒有提出任何可行方案。

鄭麗文再表示，非常遺憾的是，堂堂中華民國的元首，對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，沒有跟國會說明，沒有進行專業的討論，對於所有可行性沒有具體評估，就直接對外國媒體投書，而這項投書顯然不是向台灣的主人報告，如此自貶身價、自毀國格，讓他們覺得難以接受。

鄭麗文不滿質問，請問中華民國還是一個民主國家嗎？請問預算、特別條例不會經過國會？難道國會只是虛設嗎？應該要有的程序正義，應該要有的民主程序通通不存在、全部被跳過。更讓她擔憂的是，難道我們沒跟美方沒有正式的溝通管道嗎？藥用投書的方式來宣布如此重大的國家政策，這真的是史上第一遭，從沒有看過，這背後的考量是什麼？顯然有非常大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格跟元首應該要有的格局。

鄭麗文表示，大罷免之後，賴清德陷入內憂外患，嚴重的政治領導危機，她相信國人殷切盼望，賴清德能重新調整腳步，反省過去上任這一年多以來的許多作為跟路線，但他們沒有看到，反而看到賴清德用更加激進跟危險的手法，將國家安全、2300萬人的幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，「賴總統，您在玩火阿！」

鄭麗文表示，賴清德上任後重提兩國論，再次大步向「台獨」邁進，這絕對不是2300萬台灣人民所樂見，也絕對不是區域乃至國際社會樂見的，她最後誠摯呼籲，千萬不要成為麻煩的製造者。

鄭麗文智則，在賴清德的一番談話裡頭，不但讓台海變成火藥庫，更把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有的經濟產業發展難道都要建立在戰爭之上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？身為國會第一大黨、身為台灣最大在野黨，她還是希望賴總統要三思，希望國際社會能夠理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，我們要遠離戰火、避免戰爭，積極成為和平締造者、區域和平穩定的最重要堅石，她在這邊表達國民黨立場，希望賴總統三思、懸崖勒馬。

