賴透過外媒喊1.25兆國防預算 許宇甄批：對美諂媚

總統賴清德近日投書《華盛頓郵報》，暴露行政院將提出總額約400 億美元、折合新台幣約 1.25 兆元的國防特別追加預算。對此藍委齊批，賴清德對美諂媚，1.25兆軍購特別預算竟靠投書曝光，與其花大錢買軍武，不如優先照顧國軍弟兄，讓更多年輕人願意從軍，這才是政府要做的事。

立法委員許宇甄批評，賴清德總統竟然選擇以投書《華盛頓郵報》的方式，向美國先行宣示台灣將編列高達新台幣1兆2500億元的軍事特別預算，並承諾在2030年將軍費拉升至GDP的5％。如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情，難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？

許宇甄再質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖，既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額，究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向川普示好？還是在替自己、替家人提前預留安全之路？

許宇甄再批評，更諷刺的是，當賴總統忙著向美國展現配合度時，國內的軍人卻連依法應調升的薪資都拿不到，賴政府不願編列115年度軍人加薪預算，造成中央政府總預算無法送審，對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列1.25兆元的特別預算，究竟是以國家利益為核心，還是以民進黨的利益為指標？

許宇甄嚴厲痛斥，更令人難以接受的是，國會多次詢問行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，兩人皆以還在調整為由拒絕回答特別預算金額，彷彿這是最高軍事機密。然而民進黨立委王定宇赴美訪問時卻提前爆雷，公開表示政府將編列約1.3兆元特別預算，如此重大軍購訊息竟由執政黨立委在海外散布，難道沒有洩密疑慮？

許宇甄要求，賴清德總統必須公開回答：軍事特別預算的總體藍圖與規劃在哪裡？財政紀律與永續承擔的機制何在？台灣為何必須先向美國報告？軍人加薪的預算何時補上？財劃法修法怠惰卻大手筆進行軍購，治國邏輯為何如此扭曲？

藍委徐巧芯則說，兩岸關係就是被民進黨搞到這麼糟，當然確實需要防衛自己，提升國防預算這一點並不反對，可是當國防預算占總預算一半的時候，大家要思考看看，是什麼樣的國家，在戰爭中的國家，才會占到這樣的比例去編列國防預算，請問兩岸現在是要面臨戰爭了嗎？還是今天編列這麼多的預算，只是為了繳交保護費。

「對台灣而言，之前採購的武器，要嘛是還沒來，要嘛這些武器不符合台灣目前的實際需求」，徐巧芯表示，目前賴清德喊這麼多經費，但是沒有看到細節，所以沒有辦法告訴大家，現在這些預算是否有其必要性，但是光就預算增長的規模，以及速度來說，要占到總預算的一半，對於民生來說會造成很大的影響。

