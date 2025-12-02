賴連5個月不滿意度破5成！他預言2026結局

▲《美麗島電子報》1日公布11月國政民調，結果顯示，民眾對總統賴清德的滿意度為40.9%，比上月微增0.8個百分點，而不滿意度則維持53.3%，顯示不滿意賴清德執政者已連續5個月超過半數。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》1日公布11月國政民調，結果顯示，民眾對總統賴清德的滿意度為40.9%，比上月微增0.8個百分點，而不滿意度則維持53.3%，顯示不滿意賴清德執政者已連續5個月超過半數。《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，明年九合一選舉，很多民進黨議員可能會不想找賴清德站台。

吳子嘉1日在網路政論節目《董事長開講》中直言，賴清德近期情況不是很好，外界雖曾傳出民調出現「黃金交叉」，但從最新數據來看，賴清德的滿意度40.9%、不滿意度53.3%，與黃金交叉的說法相去甚遠，賴清德滿意度曾高達55.6%，但如今竟與民進黨整體滿意度39%相近。

吳子嘉援引近期高雄政壇動向為例指出，行政院前院長蘇貞昌公開替立委邱議瑩站台，正是因為賴清德的輔選動能已減弱。他聲稱，民進黨可能已放棄安排賴清德為立委蘇巧慧助選，「明年不會看到賴清德去蘇巧慧那邊助選。」

至於賴清德民調崩跌的原因，吳子嘉說，今年3月賴清德當時民調好的不得了，之後卻推動大罷免議題，「一攪和掉到糞坑裡去、跌了近15個百分點。」

吳子嘉也說，未來一旦美國關稅公布並實施，對台灣經濟的衝擊恐首當其衝，將造成失業率、倒閉潮會讓大家過不了年，若民調持續維持現況，「明年2026民進黨就包起來」，未來關稅政策、經濟變數與政治氣氛，將是各界密切追蹤的重點。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

