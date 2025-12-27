賴酸鄭習會有條件交換 鄭反嗆倒貼軍購換過境

總統賴清德接受電視主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。（翻攝自三立新聞）

記者王超群∕綜合報導

針對總統賴清德接受電視專訪時批評在野黨在擁抱習近平的同時，邊彈劾台灣民選總統、邊擋國防預算，國民黨主席鄭麗文廿七日反嗆賴清德，對美軍購難道是為了交換出訪過境紐約？還是連交換條件的資格都沒有「只是一味倒貼？」

賴：擁抱習近平卻彈劾台灣總統

立法院院會二十六日通過藍白提出的彈劾總統賴清德提案，賴清德二十七日接受三立電視專訪時指出，在野黨的行為令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。

廣告 廣告

賴清德還表示，軍購案、總預算立法院連審查都不願意審查，這不符合民主精神。他希望國人了解，也希望在野黨「我們國家只有一個啦」，如果認為民進黨沒道理那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛。

鄭麗文出席「黨員Reset拓點計畫」並在會前接受訪問，被問到賴清德批評「鄭習會有交換條件」，鄭麗文表示，希望賴清德不要以小人之心度君子之腹、惡意帶風向。

國民黨主席鄭麗文二十七日在中央黨部出席「黨員Reset拓點計畫」活動，兼任革實院長的她也以「鄭院長」身分親自授課，分享國民黨中心思想與理念實踐。(中央社)

鄭：赴陸化解兩岸兵凶戰危氣氛

鄭麗文強調，未來若出訪中國大陸「沒有任何的密室交易、不可能出賣中華民國利益」，賴清德在拒絕與對岸交流的同時，一邊指責在野黨與中國大陸交流的行為，甚至還惡意扭曲背後動機，殊不知藍營赴陸只有一個目標，就是累積善意，化解兩岸當前兵凶戰危的氣氛。

針對賴清德指責在野擁抱習近平、彈劾台灣民選總統，鄭麗文則表示，前總統陳水扁、蔡英文都沒有被彈劾過，賴清德要做的應該是反省自己，別再藐視憲法、藐視民主政治連最基本的ＡＢＣ，不要再硬拗了，不要再耍賴了。

鄭麗文強調，國家不能再內耗，國家不能再內鬥，中華民國憲法也不是賴清德的玩具，更不是賴清德的便利貼、遮羞布，國民黨每天都在奉行中華民國憲法的核心價值，但是賴清德每一天都在「倒行逆施」，破壞中華民國憲法的精神跟價值。

鄭麗文也向賴喊話，「難道每天我們都要幫你上憲法課嗎？」真的很懷疑賴總統有好好的把中華民國憲法拿出來好好的看一下，否則不會錯誤百出，引用錯誤、謬誤的理論、荒誕的行徑，讓全國陪著受苦，讓國家停滯、百姓遭殃。她呼籲賴清德，還是要回去好好的重新調整腳步，否則只有面臨全民的唾棄。