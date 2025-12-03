賴酸馬任內「沒看到兩岸和平紅利」媒體人提8大證據：總統別跪了

總統賴清德昨（2）日接見北美洲台灣同鄉時，批評前總統馬英九任內國防預算不斷減縮，且大陸對台威脅越來越強烈，執政8年都沒有看到兩岸和平紅利。對此，資深媒體人樊啟明諷刺，ECFA、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國，在賴清德眼中可能都是「跪舔紅利」，「那拜託賴總統別再繼續跟著跪了」。

賴清德昨天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，提到面對大陸威脅，台灣要提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受大陸要求，未來恐成「愛國者治台」。

廣告 廣告

賴清德除指出，馬英九時代國防預算不斷縮減、不到GDP2%，但大陸那段時間的國防預算，卻以2位數幅度不斷成長，對台灣的威脅也日益強烈，直到前總統蔡英文上任後改變策略，也批評，馬開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但自己當總統後都沒看到所謂紅利。

而針對賴清德的說法，樊啟明今天在臉書發文質問，賴稱自己沒有看到馬英九執政時期兩岸的和平、紅利，所以包括ECFA、兩岸大三通、簽訂台商投資保障協議、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國、參與WHA、台灣護照享有免簽國家激增。他諷刺，前述事物在賴清德眼中可能都是「跪舔紅利」，所以別再繼續跟著跪了。

【看原文連結】