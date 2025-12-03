賴酸馬「執政8年沒看到兩岸和平紅利」馬辦反擊了

總統賴清德（右）酸前總統馬英九（左）執政8年沒看到兩岸和平紅利。（合成圖／吳泓勳、陳君瑋攝）

總統賴清德昨（2）日接見北美洲台灣同鄉時，批評前總統馬英九任內國防預算不斷減縮，且中國大陸對台灣的威脅越來越強烈，執政8年都沒有看到兩岸和平紅利。對此，馬英九辦公室反擊，狠批賴總統任內的國防預算是馬政府的5倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，「花這麼多錢卻換不到安全，賴總統怎還說得出口？」

賴清德昨天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，提到面對中國大陸的威脅，台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國大陸的要求，未來恐成「愛國者治台」。

賴清德也說，馬英九時代國防預算不斷縮減、不到GDP2%，但中國大陸那段時間的國防預算，卻以2位數幅度不斷成長，對台灣的威脅也日益強烈，直到蔡英文前總統上任後改變策略，蔡任內最後1年國防預算成長到GDP 2.4%至2.5%。賴批，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，「都沒有看到所謂紅利」。

對此，馬英九辦公室做出回應，稱馬英九8年任內是兩岸最和平、最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，至今國內外的評論都認為是兩岸最穩定的時候。

馬辦指出，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴清德說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。希望總統府幕僚能提供總統正確訊息，別再讓總統發言貽笑大方了。

