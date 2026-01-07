賴雅妍怎麼了！「整頭大爆改」水母頭公主切長髮回到20歲：很沒信心

記者林汝珊／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，電影中揭開一段塵封在廢棄劇場的秘密，其中由賴雅妍、邵雨薇與鄭人碩飾演的劇團演員和導演，他們曾一起構築夢想，卻轉變為一段三角關係，並且在一場意外後留下一生無法放下的遺憾，片中為了呈現角色年少時期的樣貌，賴雅妍罕見以「水母頭長髮」亮相，搭配喇叭褲、短版運動外套，清新中帶點叛逆氣息，邵雨薇則是綁著長馬尾的清純模樣，兩人青春氣息爆棚。

賴雅妍近年大多以短髮造型與影迷相見，此次為符合《啵me之我的青春住了鬼》的年代感，特別接上假長髮，「有點像這幾年又流行回來的『公主切』。」該場戲雖然篇幅不長，卻讓賴雅妍印象深刻，她笑說，自己其實一開始對這個造型有點沒信心，「我還一直問大家『真的好看嗎？』結果所有人都說充滿校園青春感，我才慢慢放心。」她和邵雨薇在戲外忍不住討論起彼此的復古髮型，因為賴雅妍的假髮太像楊丞琳當年的「水母頭」，眾人也打趣合唱〈曖昧〉，現場氣氛超歡樂！

賴雅妍還透露和邵雨薇一起演出青春時期的對手戲時，兩人在現場必須「少女模式全開」，邊討論邊笑個不停，卻也因為邵雨薇天生偏細、偏甜的「少女音」，讓自己一度壓力山大，「我們要一直假裝自己是二十歲，講一些很白痴的話，真的很想原地消失。」

鄭人碩在片中以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

除了賴雅妍和邵雨薇的少女系演出，鄭人碩在片中則以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷，他則自嘲完全沒有美術細胞，卻要甩著長髮演出內心細膩的畫家角色，拍攝空檔吃飯時還要一邊把頭髮撩開，忍不住嘆氣直呼：「這輩子絕對不會再留長頭髮，真的太麻煩了！」電影將於1月23日全台上映。

