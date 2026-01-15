賴雅妍求助真禪師「我有被鬼跟嗎？」 40萬訂閱「禪師KOL」首登大銀幕

【緯來新聞網】愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙共同演出，其中劇組大膽起用現實生活中真正的禪師熊仁謙，他是擁有40.7萬訂閱者的影音創作者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育。主演賴雅妍和熊仁謙有數場對手戲，她回憶起拍攝現場的趣事，忍不住打趣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

《啵me之我的青春住了鬼》賴雅妍（左）跟熊仁謙有多場對手戲。（圖／風暴國際提供）

即便身為專業禪師，熊仁謙在片場卻是個不折不扣的「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料，熊仁謙常帶著「幼幼班」的好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」熊仁謙的眼白在片場裡簡直比法器更有威力，不僅能驅散演員心中的疑神疑鬼，還能一秒把恐怖片氛圍變回青春喜劇。

熊仁謙拍《啵me之我的青春住了鬼》接到劇本就答應。（圖／風暴國際提供）

熊仁謙此次跨界挑戰大銀幕，全因監製好友蔡意欽給他的劇本，熊仁謙透露，傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，但本片卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體，他希望透過這次演出，讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，進而傳遞佛教中慈悲的精神。



談到印象深刻的戲份，熊仁謙感性表示，一場送走亡靈的戲讓他深受觸動。他觀察到現代人常因壓抑而無法好好告別，但在那種生死交關的當下，最真實的情感爆發反而是一種救贖。他更進一步延伸佛法哲思，認為劇中的鬼之所以產生影響，源於強烈的糾葛與執念，但其實「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，他強調：「佛教重視的不是外在的鬼，而是我們內在那個有執念的心，學會覺察並放下，才是最重要的。」《啵me之我的青春住了鬼》將於1月23日全台上映。

