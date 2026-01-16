賴雅妍求助禪師「我有被鬼跟嗎」 驚呆熊仁謙片場唸咒

賴雅妍（左）在《啵me之我的青春住了鬼》中與熊仁謙有數場對手戲。風暴國際提供



賴雅妍新片《啵me之我的青春住了鬼》與禪師熊仁謙有數場對手戲，她打趣形容這位「非典型演員」，「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜」。

熊仁謙是擁有40.7萬訂閱者的「禪師不打坐」影音創作者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育，賴雅妍爆料他常帶著「幼幼班」的好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在她擔心是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」

跨界挑戰大銀幕，熊仁謙透露全因監製好友蔡意欽的關係，他透露傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，但《啵me之我的青春住了鬼》卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，希望透過這次演出讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念。

熊仁謙分享印象最深刻的是一場送走亡靈的戲，讓他深受觸動，他認為劇中的鬼之所以產生影響，源於強烈的糾葛與執念，但其實「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，他強調：「佛教重視的不是外在的鬼，而是我們內在那個有執念的心，學會覺察並放下，才是最重要的。」《啵me之我的青春住了鬼》1月23日上映。

