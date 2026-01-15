賴雅妍求助禪師「有無被鬼跟」 他片場施法「拍戲秒變順利」全場驚

四季線上／陳軒泓 報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，其中劇組大膽起用現實生活中真正的禪師熊仁謙，YT 頻道「禪師不打坐」擁有40.7萬訂閱者的他，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育。主演賴雅妍和熊仁謙有數場對手戲，回憶起拍攝現場的趣事，她忍不住打趣形容：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

熊仁謙在《啵me之我的青春住了鬼》本色演出禪師（圖／風暴國際 提供）

熊仁謙是片場新鮮人，賴雅妍爆料他常帶著好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」，而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」熊仁謙的眼白在片場裡簡直比法器更有威力，不僅能驅散演員心中的疑神疑鬼，還能一秒把恐怖片氛圍變回青春喜劇。

賴雅妍（左）戲外大膽詢問熊仁謙，自己是否被鬼跟（圖／風暴國際 提供）

談到印象深刻的戲份，熊仁謙感性表示，一場送走亡靈的戲讓他深受觸動。他觀察到現代人常因壓抑而無法好好告別，但在那種生死交關的當下，最真實的情感爆發反而是一種救贖。他更進一步延伸佛法哲思，認為劇中的鬼之所以產生影響，源於強烈的糾葛與執念，但其實「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，他強調：「佛教重視的不是外在的鬼，而是我們內在那個有執念的心，學會覺察並放下，才是最重要的。

熊仁謙在劇中扮演重要角色（圖／風暴國際 提供）

