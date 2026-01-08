賴雅妍罕曝「長髮」少女感爆發！ 逆齡美顏「激似楊丞琳」夢回偶像劇年代

四季線上／陳軒泓 報導

賴雅妍近年大多以短髮造型亮相，此次在電影《啵me之我的青春住了鬼》中為了符合故事的年代感，特別接上假長髮，該場戲雖然篇幅不長，卻讓她印象深刻，坦言一開始對這個造型有點沒信心，還一直問別人是否好看，結果大家都說充滿校園青春感，才讓她放心不少。而她和邵雨薇也在戲外討論起彼此的復古髮型，賴雅妍因為假髮造型太像楊丞琳當年的「水母頭」，眾人也打趣合唱〈曖昧〉，讓片場氣氛超歡樂。

賴雅妍（右）和邵雨薇兩人演回年少時期絲毫不違和（圖／風暴國際提供）

賴雅妍還透露和邵雨薇一起演出青春時期的對手戲時，兩人在現場必須「少女模式全開」，邊討論邊笑個不停，卻也因為邵雨薇天生偏細、偏甜的「少女音」，讓自己一度壓力山大，「我們要一直假裝自己是二十歲，講一些很白痴的話，真的很想原地消失。」

賴雅妍為詮釋角色青春狀態，細心揣摩年輕女孩樣貌（圖／風暴國際提供）

除了賴雅妍和邵雨薇的少女系演出，鄭人碩在片中則以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷，他則自嘲完全沒有美術細胞，卻要甩著長髮演出內心細膩的畫家角色，拍攝空檔吃飯時還要一邊把頭髮撩開，忍不住嘆氣直呼：「這輩子絕對不會再留長頭髮，真的太麻煩了！」

鄭人碩為戲留長髮，直呼真的麻煩（圖／風暴國際提供）

賴雅妍、邵雨薇與鄭人碩在《啵me之我的青春住了鬼》中飾演劇團演員和導演，他們曾一起構築夢想，卻轉變為一段三角關係，並在一場意外後留下一生無法放下的遺憾，此次重返青春的造型也被形容是拉回「偶像劇時代」，電影將於1月23日全台上映。

