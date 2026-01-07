賴雅妍頂「公主切長髮」大回春 爆料鄭人碩私下面：喜感十足

由邵雨薇、初孟軒主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》即將上映。其中賴雅妍這次飾演一名劇團演員，近年大多以短髮造型與觀眾見面的她，這回罕見以「水母頭長髮」亮相，她坦言，一開始對這造型很沒信心，好在被大家誇充滿青春感才放心。

邵雨薇與賴雅妍在片中為了呈現角色年少時期的樣貌，造型相當清純。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

邵雨薇與賴雅妍在片中為了呈現角色年少時期的樣貌，賴雅妍罕見以「水母頭長髮」亮相，搭配喇叭褲、短版運動外套，清新中帶點叛逆氣息，邵雨薇則是綁著長馬尾，清純模樣青春氣息爆棚。

不過賴雅妍近年大多以短髮造型與影迷相見，這次特別接上假長髮，「有點像這幾年又流行回來的『公主切』。」她笑說，自己其實一開始對這個造型有點沒信心，「我還一直問大家『真的好看嗎？』結果所有人都說充滿校園青春感，我才慢慢放心。」她也分享，和邵雨薇在戲外忍不住討論起彼此的復古髮型，因為她的假髮太像楊丞琳當年的「水母頭」，眾人也打趣合唱〈曖昧〉，現場氣氛相當歡樂。

賴雅妍罕見以長髮亮相。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

賴雅妍透露，和邵雨薇一起演出青春時期的對手戲時，兩人在現場必須「少女模式全開」，邊討論邊笑個不停，卻也因為邵雨薇天生偏細、偏甜的「少女音」，讓她一度壓力山大，「我們要一直假裝自己是二十歲，講一些很白痴的話，真的很想原地消失。」

除了賴雅妍和邵雨薇的少女系演出，鄭人碩在片中則以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷，他自嘲完全沒有美術細胞，卻要甩著長髮演出內心細膩的畫家角色，拍攝空檔吃飯時還要一邊把頭髮撩開，忍不住嘆氣直呼：「這輩子絕對不會再留長頭髮，真的太麻煩了！」

鄭人碩在片中飾演一名留著長髮的憂鬱畫家。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

賴雅妍和鄭人碩首度合作就要詮釋夫妻關係，不過兩人在片中比起對手戲，更多的是「對眼戲」，一見面就要詮釋一對相隔多年未見的怨偶，全憑眼神交流傳遞情感。她形容，鄭人碩私底下喜感十足，「碩哥有一種幽默感，節奏很奇妙，但讓人會忍不住笑出來！」還笑說，希望未來有機會看到鄭人碩挑戰真正的大喜劇，「不要再只演沉默或耍帥的角色了，他其實超有戲。」《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全台上映。

