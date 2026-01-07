賴雅妍「水母頭長髮」現身 校園造型喚醒青春記憶

記者王丹荷／綜合報導

賴雅妍、邵雨薇與鄭人碩在電影《啵me之我的青春住了鬼》飾演劇團成員，曾一起構築夢想，卻轉變為1段3角關係，並且在1場意外後留下一生無法放下的遺憾，為呈現角色年少時期的樣貌，賴雅妍以「水母頭長髮」亮相，搭配喇叭褲、短版運動外套，清新中帶點叛逆氣息，邵雨薇則是綁著長馬尾的清純模樣，2人青春氣息爆棚，鄭人碩以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷。

賴雅妍近年大多以短髮造型與影迷相見，為符合片中的年代感，特別接上假長髮，「有點像這幾年又流行回來的『公主切』。」該場戲雖然篇幅不長，卻讓賴雅妍印象深刻，她笑說，自己其實一開始對這個造型有點沒信心，「我還一直問大家：『真的好看嗎？』結果所有人都說充滿校園青春感，我才慢慢放心。」

她和邵雨薇在戲外忍不住討論起彼此的復古髮型，因為賴雅妍的假髮太像楊丞琳當年的「水母頭」，眾人也打趣合唱〈曖昧〉，現場氣氛超歡樂；賴雅妍還透露和邵雨薇一起演出青春時期的對手戲時，在現場必須「少女模式全開」，邊討論邊笑個不停，卻也因為邵雨薇天生偏細、偏甜的「少女音」，讓自己一度壓力山大，「我們要一直假裝自己是20歲，講一些很白痴的話，真的很想原地消失。」

鄭人碩則自嘲完全沒有美術細胞，卻要甩著長髮演出內心細膩的畫家角色，拍攝空檔吃飯時還要一邊把頭髮撩開，忍不住嘆氣直呼：「這輩子絕對不會再留長頭髮，真的太麻煩了！」賴雅妍談到和鄭人碩首度合作，她原以為2人在片中是「夫妻關係」，會有大量對手戲，沒想到拍攝期間更多的是「對眼戲」，一見面就要詮釋1對相隔多年未見的怨偶，全憑眼神交流傳遞情感。

賴雅妍也形容私底下的鄭人碩喜感十足，「碩哥有1種幽默感，節奏很奇妙，但讓人會忍不住笑出來！」她希望未來有機會看到鄭人碩挑戰真正的大喜劇，「不要再只演沉默或耍帥的角色了，他其實超有戲。」《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全臺上映。

《啵me之我的青春住了鬼》賴雅妍細心揣摩年輕女孩的語言節奏與肢體神情。（風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》賴雅妍（右）、邵雨薇演回年少時期絲毫不違和。（風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》鄭人碩在片中成為留著長髮的憂鬱畫家。（風暴國際股份有限公司提供）