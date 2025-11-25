賴順仁盼捷運綠線延伸案脫鉤彰化段 蘇瑞文：綜合規劃2026首季送審議 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府捷運工程局推動捷運綠線延伸線，現綜合規劃作業已進入最後階段，市議員賴順仁今（25）表示，新社花海節帶來龐大觀光人潮，導致周邊交通壅塞，呼籲大坑延伸線應與彰化段脫鉤，以惠市民。對此，捷運工程局長蘇瑞文坦言，彰化都市計畫這部分的變更，可能會影響捷運綠線案推動，但是否可以脫鉤，需讓交通部知道。另外，捷工局預計於明年第一季提報綜合規劃成果至中央審議，盡速爭取行政院核定。

蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，總長約10.041公里，共設8座車站。北向「大坑延伸段」以舊社站（G03）為起點，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，規劃2座高架車站；南向「彰化延伸段」以高鐵台中站（G17）為起點，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，並銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站，長度約7.575公里，將增設6座高架車站。完工後可紓緩松竹路與大坑地區交通壅塞，形成橫跨台中、烏日、彰化的捷運運輸軸帶，帶動中彰區域均衡發展。

蘇瑞文指出，台中市府於去年1月取得可行性研究行政院核定後，即刻啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業，並依前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發及環境影響等面向。綜合規劃作業攸關後續興建效益，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查皆採取審慎態度，並廣邀專家學者及相關局處參與研商，以強化實務面可行性。

捷工局補充，綜合規劃將於明年第一季送中央審議，待行政院核定後，預估9年可完成興建。大坑延伸段未來可提升遊憩交通品質、改善假日壅塞並促進地方觀光；彰化延伸段則可提升跨區域通勤效率，並強化產業與生活的整合。台中市府將持續推動綠線延伸線計畫，逐步建構更完整的軌道路網，串接捷運、高鐵與台鐵，促成中彰30分鐘生活圈，加速區域產業、就業與人口流動。

照片來源：台中市政府提供、取自台中市議會頻道

