賴香伶任苗栗副縣長影響藍白智庫對接？民眾黨：明年3月才就職
苗栗縣長鍾東錦24日宣布，民眾黨政策會執行長賴香伶將擔任第二位苗栗縣副縣長，且已經獲得民眾黨前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌同意，並在23日通電話。由於賴香伶負責與國民黨智庫對接，未來會不會影響藍白合作？黃國昌回應，原不希望影響藍白合作，因此有跟鍾表達明年3月才公布，而賴也於明年3月才會接任。
民眾黨24日下午舉辦舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，會後接受媒體訪問。
針對賴香伶將任苗栗縣副縣長，政策會職務未來由誰接手？以及政策會是負責跟國民黨對街窗口，會不會影響跟藍政策合作？黃國昌坦言，自己今天看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾東錦談好明年3月才公布，就是不希望影響過程中的工作。
黃國昌提及，鍾東錦有提出這樣的邀請，賴香伶基本上也有此意願，但整件事情在明年3月以前都不會發生，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，她會一直持續把2026年地方選舉共同政見及完成民眾黨全國共同政見後，跟國民黨智庫對接，這件事情持續進行中，不會有任何影響。
此外，民眾黨中央黨部今有6人請辭職務，爭取地方議員選舉提名，中央委員會有無討論6項職缺由誰遞補？黃國昌指出，6名優秀一級主管依照黨的制度，在下一屆公職任期開始的一年前辭職，是柯文哲留下的制度，自己也數字跟社會報告過，民眾黨為有制度的政黨，因此一級主管也會遵守此制度，作為黨主席有再多不捨，也不能讓6人破壞制度。
黃國昌說，接下來這6名一級主管不會有任何特別待遇，今日中央委員會公告第三波選區，若有志要投入選舉，就按照規定登記，倘若1人以上則要辦理協調，協調完畢後就進行初選，不會因為曾擔任中央黨部一級主管而有任何差別待遇。
