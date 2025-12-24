賴香伶任苗栗副縣長！黃國昌直呼「有點驚訝」：跟鍾東錦談好3月才公布

記者楊士誼／台北報導

鍾東錦宣布賴香伶將任苗栗第二副縣長，黃國昌直呼「我看到新聞也有點驚訝」，因為當初跟鍾東錦談好，明年三月才公布。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣長鍾東錦今（24）日宣布苗栗縣第二副縣長由前民眾黨立委、民眾黨政策會執行長兼苗栗黨部主委賴香伶擔任，引起關注。不過民眾黨主席黃國昌稍早被媒體問及此事時表示「我看到也有點驚訝」，因為當初跟鍾東錦談好明年三月才公布，鍾有邀請、賴有意願，但整件事在三月以前不會發生。

苗栗縣府上午舉辦縣長就職3週年活動，地方政要齊聚餐敘，鍾東錦也在場宣布第二副縣長由賴香伶擔任。鍾東錦表示，昨日透過電話感謝柯文哲、黃國昌點頭同意借將；賴香伶則表示，鍾東錦的許多政策與民眾黨吻合，她將全力協助縣政。

黃國昌稍早在徵召張啓楷參選嘉義市長記者會上表示，賴香伶的部分「我看到新聞也有點驚訝」，因為當初跟鍾東錦談好，明年三月才公布，就是不希望影響這過程中的工作。這件事情是鍾東錦提出邀請、賴香伶也有意願，但是整件事在三月以前都不會發生，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，她會持續把2026年地方選舉共同政見，以及全國政見完成，並跟國民黨智庫對接，這件事情持續進行中，不會有任何影響。

另對於黨內六名一級主管請辭投入選舉，黃國昌則表示，六人依照黨的制度，在下一屆公職任期開始前一年辭職，這是柯文哲留下來的制度。自己作為主席，有再多不捨也不會讓他們破壞制度，而這六位不會有特別待遇，公告參選選區後若有志投入選舉，就按照規定登記，如果超過一個人就協調、初選，不會因為曾任一級主管而有差別待遇。

