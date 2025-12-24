賴香伶出任苗栗第二副縣長 黃國昌反應曝

▲針對賴香伶接苗栗縣副縣長，民眾黨主席黃國昌表示驚訝。（圖／吳翊緁攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 苗栗縣長鍾東錦今（24）日在巨蛋體育館舉行就職3周年典禮，餐會現場鍾東錦正式宣布，第二副縣長由民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶接任，象徵藍白合示範區再加一。對此，民眾黨主席黃國昌今日被問到表示驚訝，原本以為明年3月才要公布，賴香伶在此之前還是會做好跟藍營智庫之間的對接。

民眾黨今日舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」，宣布徵召立委張啓楷選嘉義市立委。會後媒體聯訪，針對鍾東錦宣布賴香伶接任苗栗第二副縣長一事，黃國昌回應說，「賴香伶執行長的部分，我今天看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾縣長談好，3月的時候才會公佈，就是不希望去影響這個過程當中的工作」。

黃國昌說，鍾東錦有提出邀請，賴香伶基本上也有這樣子的意願，但是整件事情在明年3月以前都不會發生，賴香伶目前還是民眾黨政策會的執行長，她會一直持續把2026地方選舉的共同政見完成之後，跟國民黨智庫進行對接，不會有任何的影響。

