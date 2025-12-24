賴香伶接苗栗縣副縣長 黃國昌：當初跟鍾東錦談好明年三月才公布

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝

苗栗縣長鍾東錦今（24日）於就職 3 周年典禮宣布，民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶將出任第二副縣長，民眾黨主席黃國昌今被問到此事，以及賴出任副縣長後，是否繼續兼任政策會執行長一職，是否會影響到後續與國民黨智庫對接？他表示，今天看到新聞有點驚訝，當初跟鍾東錦談好明年三月時才公布，就是不希望影響過程中的工作，但這件事在明年三月前都不會發生。

民眾黨下午召開「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，黃國昌會後接受媒體聯訪，被問到賴香伶傳出將接任苗栗縣第二副縣長，是否會繼續兼任政策會執行長？是否會影響到與國民黨後續談「藍白合」？黃國昌先是說，今天的男主角應該是張啓楷，怎麼不問張，都在問別人的問題，這樣對張啓楷不公平，要媒體多問一點張啓楷。

隨後，黃國昌指出，賴香伶的部分，他今天看到新聞也有點驚訝，當初跟鍾東錦談好，明年三月的時候才會公布，就是不希望影響過程當中的工作。

黃國昌說，這件事可以跟大家說明，鍾東錦有提出這樣子的邀請，賴香伶也有意願，但整件事在明年三月以前「都不會發生」，賴香伶目前還是民眾黨政策會的執行長，會一直持續地把 2026 年地方選舉的共同政見，以及在完成民眾黨全國共同政見後，跟國民黨的智庫對接，這件事持續在進行當中，不會有任何影響。

至於針對民眾黨副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等 6 位黨中央一級主管今天開始離職，黃國昌回應，依照黨的制度，在下屆公職任期開始一年以前要辭掉，這是創黨主席柯文哲就留下的制度，他也數次跟台灣社會報告過，民眾黨是個有制度的政黨，黨的制度是如此，作為一級主管，就會遵守這個制度。

黃國昌稱，他作為黨主席，有再多不捨，也不會讓他們破壞這制度。接下來 6 位一級主管，他們也沒有任何特別待遇，若想投入選舉的選區，今天中央委員會公告非常多接下來第三波議員要公告的選區，公告選區後，他們有志要投入選舉，就按照規定登記，若有 1 人以上，就辦協調，協調完辦初選，不會因曾擔任過中央黨部的一級主管，就有任何差別待遇。

