賴麗良歲末創作個展 成美藝廊呈現生活美學詩篇

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】生活畫家賴麗良年度創作個展《大自然的禮讚—賴麗良油畫個展》，於2025年歲末在成美藝廊展出。本次展覽集結創作者近年創作心血，展出約50件油畫作品，並融合其隨心所欲的攝影創作，交織成一首記錄生活美學與自然喜悅的視覺詩篇。展覽中，觀者可從畫家溫潤而真誠的視野與筆觸，看見她對生活中美好景物的熱愛與持續追尋。

退下職業婦女的身分轉身投入藝術創作，賴麗良在油彩與畫布上尋得自己的新人生。（圖／記者周厚賢攝）

談起投入繪畫創作的緣由，賴麗良表示，步入中年之際，曾偶然參觀一場油畫展覽，畫家細膩的筆法與栩栩如生的筆觸，生動描繪日常生活景象，深深觸動了她。那次感動成為轉捩點，促使他毅然投身繪畫領域。其後，賴麗良加入社區大學學習，在紀玲玉老師的啟蒙下逐步掌握油畫調色、光影結構與形體表現等技巧，並在日復一日的努力創作中累積實力。自前年起，她陸續舉辦個人作品展，希望將自己對大自然與生活的熱愛，分享給更多人。

由於去年的聯展認識了畫家賴麗良的山水與生活美學，激發起成美藝廊邀展人李宗鴻邀請她今年度以個展呈現更豐富的作品。（圖／記者周厚賢攝）

賴麗良的作品擅長呈現山川田園、花卉植物與動物意象，融合而成富有溫度的視覺美學。此次邀請賴麗良參展的成美藝廊邀展人李宗鴻表示，緣起於去年賴麗良所代表的「彰化縣原創藝術協會」於園區舉辦聯展時，他即被賴老師作品中真摯的情感與深厚的生活體察所感動。由頂新和德文教基金會設立的成美文化園區，本身即以庭園景觀為核心特色，因此特別邀請賴麗良，以其擅長的寫生創作，讓作品與園區自然景致相互呼應。

賴麗良近十年創作的寫實油畫作品五十餘件，以山川田園、花卉植物與動物意象為主題。（圖／記者周厚賢攝）

李宗鴻也指出，賴麗良的創作充分展現生活美學精神，是一場對大自然的真誠禮讚。展覽自12月12日起至明年1月6日止，誠摯邀請愛好藝術的民眾前來欣賞，細細品味畫家筆下充滿生命力與溫度的精彩作品。