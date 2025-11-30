賴點將新作風 面試問政治看法

國軍今（1）日有多位將官晉升，包括少將、中將與二級上將，並調任新職。據透露，賴清德「點將」作法與過往幾任總統略有不同，除每月有將官晉升外，賴總統也會在核定前召見晉任者勉勵一番，並會問軍事上的見解與對新職的期許；軍中也傳出賴會問及對敏感政治問題的看法，但不是每位都會被詢及。

屬於總統權責的上將人事晉任案，賴總統作法有別於前幾任總統。中將晉任上將，以往都是由國防部呈報3名候選人名單，再由總統勾選決定。按不成文慣例，總統都會勾選國防部呈報名單中首位者晉升，但賴總統則是逐一約談所有具資格的將領後再決定。

例如，今年初決定陸軍司令人選，賴總統在周末，前後約談陸軍7位資深中將，時間予以間隔，彼此不知，最後挑選呂坤修出線，接任陸軍司令要職。總統任內已晉任3位上將，依序是黃志偉、呂坤修與今天晉升海軍司令的蔣正國。

據了解，賴總統去年上任後，首次將官晉升案，因總統大選致將官人事凍結，一口氣多達20餘人，而賴總統是依國防部呈報名單核定，但這些晉升將官他都沒見過，自此之後，賴總統儘管公務繁忙，仍會安排時間在晉升前召見。

據透露，賴總統召見中少將晉任者，時間不會太久，但會簡短詢問些事情，例如接新任職務有何規畫、將來會怎麼做等。由於中少將晉任與派職，以往是部長權責，總統除非特別關注，否則均尊重國防部決定，以往也沒有事先召見的做法，因此，賴在將領升遷花相當心思與時間。

不過，軍中傳出賴總統召見，偶爾會問敏感的政治問題，問及將領看法，但不是每個人都問，由於都是一對一談話，軍方官員與總統談話完也不敢對他人提及，否則一查便知，恐影響軍旅生涯。