賴、卓擬下鄉宣講 侯：與在野黨溝通解決問題才重要

傳賴清德總統、行政院長卓榮泰將為總預算卡關下鄉宣講，侯友宜認為，與在野黨溝通協調解決問題才重要。

今年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，傳出賴清德總統、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講，國民黨立委認為是以此為名對在野黨政治攻擊，甚至造謠。新北市長侯友宜今（6）日表示，跟在野黨充分溝通、說明與協調，解決總預算的問題，才是最重要。

侯友宜說，前一段時間自己就說過了，好好的去做，如何跟在野黨充分的溝通跟說明，能夠快速解決總預算的問題，這是一個課題。不管總統、院長，面對立法院，大家都能夠互相包容跟尊重，趕快面對這個問題，實際去做好溝通協調才是最重要的。

