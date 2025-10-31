賴：堅決反侵略、反推進統一

陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮10月31日在湖口營區舉行，戰車一字排開，軍容壯盛。（姚志平攝）

M1A2T戰車10月31日成軍，陸軍司令呂坤修（右）呈獻戰車模型給賴清德總統（左）。（姚志平攝）

川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。

美中領袖川普、習近平10月30日在韓國釜山會面，會中未談到台灣議題，外界多解讀台海問題在川普心中並非首要，暫時擱置爭議並非壞事；總統府對川習會面也評論「樂見中美領袖交流溝通，有助於降低各種單一行為對區域帶來的衝擊」。

然而，賴清德昨日上午前往新竹湖口營區主持M1A2T成軍典禮，致詞時態度強硬，喊話強化國防是為了保家衛國，只有實力才可以帶來真和平，「簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平」。

他接著說，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制，因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。他強調，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平；且不只是台灣，我們區域周邊國家也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了確保區域穩定安全。

針對賴清德的強勢發言，國民黨立委陳玉珍反問，賴清德說只有實力才可以帶來真和平，「但是如果實力不足還能帶來和平嗎？去問問台澎金馬的人民，是大陸軍事強還是我方軍事強？」她表示，孟子在2300年前就說「惟智者為能以小事大」，面對懸殊的武力差距要機警圓熟，不可魯莽滅裂，自速其禍，溝通交流才是智慧。

陳玉珍強調，現實擺在眼前，和大陸相比，我們是軍事實力較弱的一方，即便國防預算再怎麼提高，都比不過大陸，「若按照賴清德的邏輯，就是只有大陸才能決定帶來和平？」

民眾黨立委林國成則表示，賴清德總統每次到軍中視察，發表的談話都偏強硬，當然身為國家元首捍衛主權及國家尊嚴、鼓舞三軍士氣無可厚非，但發言不宜過火，應該適可而止，呼籲要以穩健為主，別忘鄰國的軍備都比我們強，所以不應比拚武力競爭，而是以自由民主喚起世界各國的認同。（相關新聞刊A2）