賴：客家文化政策需要總預算

總統賴清德（左三）二十八日出席客家貢獻獎表揚典禮。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德和行政院長卓榮泰二十八日出席二０二五客家貢獻獎表揚典禮，強調政府對客家文化非常重視；但這些政策需要立法院通過總預算，呼籲國會盡速審查。卓榮泰也指示部會首長盤點受衝擊的計畫與執行項目，做好最壞準備。

賴清德致詞表示，民進黨對客家文化非常重視，不論是公共、飲食、青年、創生、區域和國際都已經展現出成果。他提到，讓客家青年廚師踏上國際舞台、客家文學在國際上大放異彩等，今年還有客家幣帶動客家經濟，這些政策需要立法院通過總預算，讓政策沒有阻礙。

廣告 廣告

卓榮泰指出，客委會預算從明年元旦起很難再支持，如浪漫台三線藝術季、客家相關影視內容等，因為中央政府總預算在立法院一塊錢都沒有審；另外像是客家幣、伯公照護站、六堆文化園區也各有逾千萬元預算不能使用，呼籲國會盡速審查。

由於立法院三讀通過的警消退休保障、軍人加薪預算和執行停砍年金，行政院不願執行，使得明年度總預算卡關。行政院至今態度強硬，強調不走回頭路，釋憲結果出來前將維持原先立場；同時盤點近三千億元新興、部分延續性計畫及預備金無法動支。卓榮泰已經在行政院會指示部會首長，盤點受衝擊的計畫與執行項目，做好最壞準備。

國民黨立委李彥秀則質疑，《預算法》早已針對預算審議卡關情形設有配套，不論是延續性支出、或經立法院同意的新增計畫，行政單位都有法源依據能先行動支，質疑行政院使用話術恐嚇在野、情勒人民。