賴一年來施政 衝擊民主制度
記者王超群∕台北報導
國民黨三十一日整理賴清德政府一年來的施政作為指出，執政團隊多項政策與作法已引發憲政運作與民主制度風險，呼籲社會回顧相關事實，正視對台灣民主可能造成的長期影響。
國民黨指出，近一年出現大規模罷免行動，罷免制度被操作為政治對抗工具，造成國政空轉與社會對立。黨部表示，相關行動最終未能達成目標，卻加深政治動員與社會撕裂，對民主制度造成耗損。
針對財政收支劃分法及國會改革議題，國民黨質疑，執政黨立場前後不一，過去主張改革，執政後卻拒絕推動，並集中財政權力，導致朝野衝突升高，憲政僵局難解。
在經貿與關稅政策方面，國民黨指出，政府面對國際談判壓力，未能提出明確方向，企業與產業承受衝擊，卻缺乏實質支撐，相關作法引發產業界疑慮。
國民黨也批評，面對天災與社會安全事件，中央政府應變與協調不足，責任歸屬不清，地方政府與民眾承擔較大壓力，影響政府信任度。
對於少子化、房價、通膨與薪資停滯等結構性問題，國民黨指出，相關議題被包裝為政績，實際成效有限，人口結構持續惡化已成為國安層級課題。
在憲政運作層面，國民黨質疑，立法院完成三讀的法律，行政部門卻以不編預算、不公布等方式拒絕執行，已偏離依法行政原則，恐破壞權力分立。
此外，國民黨指出，政府多次以釋憲與暫時處分處理政治爭議，弱化協商與修法機制，造成司法角色被高度政治化疑慮。
國民黨最後強調，相關整理並非政績回顧，而是一份民主風險清單，呼籲執政者回歸憲政正軌，尊重多數決與在野監督，避免持續擴大社會對立，影響台灣民主的穩定發展。
其他人也在看
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 404
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 153
憲法法庭周五又有判決 白委預先喊「違憲」
司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日署名公布「114年憲判字第1號判決」後，讓憲法法庭復活，接著又公告2026年1月2日憲法法庭將「確認裁判文本評議」，是否針對已受理的114年中央總預算釋憲案作出判決，備受矚目。民眾黨主席黃國昌今（31日）痛批，違憲召開的憲法法庭所作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙，民進黨找一批支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 111
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 155
【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬
跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 90
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 1 天前 ・ 94
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 275
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 1 天前 ・ 248
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 31
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。民視 ・ 9 小時前 ・ 24
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
民進黨台南初選激烈！ 林俊憲車隊會師、王世堅挺陳亭妃
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民進黨台南市長黨內初選，進入倒數兩周，林俊憲今天上午，在台南展開車隊大會師，大批在地議員及立委串連力挺，場面熱鬧，同一天陳亭妃，也有同黨"扶龍王"王世堅相挺，王世堅送上"徽章"當信物，也替陳亭妃元旦將展開的鐵馬行動，揭開序幕！民進黨立委林俊憲（右）出動車隊大會師 從下營出發一路前往麻豆（圖／民視新聞）民進黨立委林俊憲，台南展開車隊大會師，同黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，台南市正副議長，全都現身相挺。林俊憲爭取代表綠營出線台南市長，出動人海戰術，從下營前往麻豆，台語諧音象徵「會贏」，同一天，對手陳亭妃，則找來黨內高人氣"扶龍王"王世堅加持。立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定亭妃。」改編爆紅歌曲"沒出息"，王世堅又送上大禮，這回以好友身分送上"徽章"當信物，而陳亭妃元旦起，將展開鐵馬行動，還特地著裝出席記者會，宣告時程。民進黨立委王世堅（左）力挺陳亭妃（右）代表綠營參選台南市長 還送上＂勳章＂當信物（圖／民視新聞）只是黨內初選，同黨立委紛紛選邊站，郭國文po文，再提當年陳亭妃議長跑票事件，開酸意圖修補過去背叛累積的傷痕，還有網友po出陳亭妃在議場和傅崐萁站在一起的畫面，指控她親共又支持藍白。立委（民）陳亭妃：「如果真的要調出民進黨的委員跟國民黨委員的照片，那太多了，這幾張照片都是角度，我跟傅崐萁委員根本，一點都沒有互動的過程，又抹藍又抹紅，真的選舉要這樣嗎？」立委（民）林俊憲：「我這幾天也被莫名其妙亂罵一通，不要一緊張就開始亂罵人啦。」不只兩人話講得酸，支持陳亭妃的王世堅，和支持林俊憲的郭國文，也各自聲援。立委（民）王世堅：「大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？把安全帽戴上，隨時就帶著雙節棍，洗手間碰到，先來個兩下是這樣嗎？」立委（民）郭國文：「前幾天她還跑去跟一個無黨籍，要（支持）杯葛國防預算的人，又支持藍白不審預算的議員站台，林俊憲如果是出線的話，妳到底是要支持林俊憲選市長，還是又選擇繼續叛黨。」民進黨立委陳亭妃近期遭網友指控親藍白又親中 對此她出面駁斥並痛斥是遭惡意造謠（圖／民視新聞）民進黨台南市長黨內初選倒數兩周，進入黃金衝刺階段，雙方陣營火藥味濃厚。原文出處：民進黨台南初選激烈！ 林俊憲車隊會師、王世堅挺陳亭妃 更多民視新聞報導綠營台南市長初選電視政見會前交鋒 林俊憲、陳亭妃發言一次看媒體人嗆辣提問「初選後如何團結」 林俊憲、陳亭妃「這樣回」台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
共軍實彈射擊逼近台灣 歐盟：反對以武力改變台海現狀
歐盟對外事務部30日就中國解放軍近期環台軍演發表聲明，直指相關行動進一步加劇兩岸緊張情勢，並危及國際和平與穩定。歐盟強調，台灣海峽的和平與穩定對區域乃至全球安全與繁榮具有戰略重要性，呼籲各方保持克制，避免任何升高局勢的行為。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 12
酸藍白「擁抱習近平」 賴總統：卻要彈劾我？
國民黨、民眾黨上週在立法院，正式開啟「彈劾總統」程序，預計在一月下旬邀請被彈劾人、總統賴清德進立法院說明，並在5月20號，進行院會表決。今天（28）晚間，總統接受專訪時就砲轟藍、白兩黨「擁抱習近平」，卻要彈劾台灣的民選總統，「社會自有公道」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
國軍後備幹部"狂讚解放軍" 群組對話曝議員開轟
政治中心／綜合報導中國舉辦環台軍演，國軍後備幹部竟在群組中唱衰台灣，不但轉發影片，大讚中國戰機，還嘲諷國防特別預算，批評總統賴清德是聖誕老萊爾，群組對話曝光，綠營痛批，幫中國洗白、為虎作倀，網友也氣炸了，養了軍人軍眷一輩子，最想投共的就是這群人。中國在台灣大門口舉辦環台軍演，沒想到後備幹部卻唱衰台灣、扯後腿，內湖後備輔導中心群組，貼出殲36的激光武器系統，影片內容大讚中國戰機好棒棒。還酸國防特別預算，把1.25兆換算成美金，AI生成美國總統川普，抱著一推錢的樣子，諷刺總統賴清德是聖誕老萊爾，更直接把民進黨跟獨裁黨劃上等號，議員痛批，門關起來，每一個都是習盤子的好寶寶。新北市議員林秉宥痛批，關起門來每一個都是習盤子的好寶寶（圖／林秉宥FB）新北市議員（民）林秉宥：「後備指揮部相關的群組，幹部群組裡面卻在宣傳對國家不利，對國防預算不支持，乃至於對中國大外宣，為虎作倀，為中國做這個認知作戰。」網友也看不下去，養了軍人軍眷一輩子，最想投共的就是這群人，台灣最大破口就是內部舔共派，還拼命吸乾人民的退休金制度，不過，這樣的群組不只一個。政治工作者周軒批評「國防醫學大學公衛學院校友會」群組，意圖為中國洗白（圖／周軒FB）政治工作者周軒：「把他們在這個所謂國防醫學大學，公衛群組裡面的這些對話貼給我，結果我們這些退伍的群組裡面，居然還有這些意圖幫這個中國洗白，甚至在轉傳一些一看就知道，是這個中國製造出來假訊息這些言論，甚至對於我們這個台灣人，對於這個我們整體這個國防韌性的感覺，都會有非常非常嚴重的士氣打擊。」中國還沒打過來，後備群組已經被滲透到一片紅通通，配合中國大外宣，打擊國軍士氣。原文出處：國軍後備幹部「狂讚解放軍」 群組對話曝誇張言論網友炸鍋 更多民視新聞報導中海警船差0.8浬貼台艦！對峙片流出「小橘超人」出招「溝通換和平」無用！中國突襲圍台軍演 律師點出國民黨三大害台事實中共鎖台軍演恫嚇台灣 美參院軍委會主席喊話：速交武器、落實特別預算民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
共軍軍演之際！後備軍人「讚解放軍、唱衰台灣」？ 後備指揮部澄清了
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，卻有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（30）日指出，已將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。 後備指揮部說明，經查該事件係發生於臺北市內湖區後備軍人輔導中心的通訊群組中，涉及兩名非現任輔導幹部轉傳不當貼圖內容。經查證後，已立即要求相關人員退出群組，並同步指示各級單位全面清查所屬通訊群組成員，將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助推動國防政策、凝聚後備戰力的重要責任，所有人員不論職務高低，均應恪守法令、維持政治中立，並以國家安全與整體利益為優先考量。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5