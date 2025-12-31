賴一年來施政 衝擊民主制度

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民進黨台南市長黨內初選，進入倒數兩周，林俊憲今天上午，在台南展開車隊大會師，大批在地議員及立委串連力挺，場面熱鬧，同一天陳亭妃，也有同黨"扶龍王"王世堅相挺，王世堅送上"徽章"當信物，也替陳亭妃元旦將展開的鐵馬行動，揭開序幕！民進黨立委林俊憲（右）出動車隊大會師 從下營出發一路前往麻豆（圖／民視新聞）民進黨立委林俊憲，台南展開車隊大會師，同黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，台南市正副議長，全都現身相挺。林俊憲爭取代表綠營出線台南市長，出動人海戰術，從下營前往麻豆，台語諧音象徵「會贏」，同一天，對手陳亭妃，則找來黨內高人氣"扶龍王"王世堅加持。立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定亭妃。」改編爆紅歌曲"沒出息"，王世堅又送上大禮，這回以好友身分送上"徽章"當信物，而陳亭妃元旦起，將展開鐵馬行動，還特地著裝出席記者會，宣告時程。民進黨立委王世堅（左）力挺陳亭妃（右）代表綠營參選台南市長 還送上＂勳章＂當信物（圖／民視新聞）只是黨內初選，同黨立委紛紛選邊站，郭國文po文，再提當年陳亭妃議長跑票事件，開酸意圖修補過去背叛累積的傷痕，還有網友po出陳亭妃在議場和傅崐萁站在一起的畫面，指控她親共又支持藍白。立委（民）陳亭妃：「如果真的要調出民進黨的委員跟國民黨委員的照片，那太多了，這幾張照片都是角度，我跟傅崐萁委員根本，一點都沒有互動的過程，又抹藍又抹紅，真的選舉要這樣嗎？」立委（民）林俊憲：「我這幾天也被莫名其妙亂罵一通，不要一緊張就開始亂罵人啦。」不只兩人話講得酸，支持陳亭妃的王世堅，和支持林俊憲的郭國文，也各自聲援。立委（民）王世堅：「大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？把安全帽戴上，隨時就帶著雙節棍，洗手間碰到，先來個兩下是這樣嗎？」立委（民）郭國文：「前幾天她還跑去跟一個無黨籍，要（支持）杯葛國防預算的人，又支持藍白不審預算的議員站台，林俊憲如果是出線的話，妳到底是要支持林俊憲選市長，還是又選擇繼續叛黨。」民進黨立委陳亭妃近期遭網友指控親藍白又親中 對此她出面駁斥並痛斥是遭惡意造謠（圖／民視新聞）民進黨台南市長黨內初選倒數兩周，進入黃金衝刺階段，雙方陣營火藥味濃厚。原文出處：民進黨台南初選激烈！ 林俊憲車隊會師、王世堅挺陳亭妃 更多民視新聞報導綠營台南市長初選電視政見會前交鋒 林俊憲、陳亭妃發言一次看媒體人嗆辣提問「初選後如何團結」 林俊憲、陳亭妃「這樣回」台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊

