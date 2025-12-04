賴:支持台積電到美日歐

總統賴清德（右）以視訊方式接受紐約時報DealBook Summit主持人索肯（左）專訪，強調政府支持台積電到美日歐促進世界的繁榮跟進步。（總統府提供，中央社）

記者王超群∕台北報導

總統賴清德表示，政府支持台積電或台灣的半導體產業到美、日、歐或任何公司認為需要去的地方，促進世界的繁榮跟進步。因此當美國總統川普希望台灣的半導體產業或相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的」，希望台灣能夠幫助美國再工業化。

賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》DealBook Summit主持人索肯專訪，針對國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於四日凌晨播出。

賴清德認為，半導體產業是一整個生態系，台灣半導體產業是全世界共同的資產，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

他說，因此當川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的」，希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。

賴清德表示，台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

對於川普提出，在未來二至三年內美國可以製造全球百分之四十到五十的半導體晶片。賴清德表示，可以理解川普的急迫性，因為川普非常希望在世界競爭當中能夠居於領先的優勢。除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。 (相關新聞刊A2)