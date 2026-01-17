賴、盧同框暗中過招 陳學聖從中揪出座位學串起的綠營神話

台中國際會展中心21日至23日試營運，首檔昨（16）日由「台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」打頭陣，賴清德總統特別南下見證，也與台中市長盧秀燕同框。前國民黨立委陳學聖認為，一個歷經20多年開發的大案，要感謝的人應該很多，坐在第一排的貴賓除賴、盧外，清一色是綠營相關的人，令他不禁直言是透過座位學，串起民進黨的神話。

面對賴清德、盧秀燕在台中會展中心同框一事，陳學聖昨在臉書指出，明明就是盧6年前拍板定案、咬緊牙關，台中市政府獨立扛起80多億經費興建的會展中心，如今卻好像變成民進黨中央的場。

陳學聖進一步指出，坐在第一排的貴賓，除了賴清德、盧秀燕外，清一色幾乎都是綠營相關的人，有前外交部長、外貿協會董事長黃志芳，貿協是受委託經營單位，因此沒話說，但坐在賴清德旁邊的竟是前國防部長蔡明憲，原因是在其任內將水湳機場遷至清泉崗，功不可沒，坐在盧秀燕旁邊的是前立委黃國書，原因是他當議員時強力監督時任市長胡志強，推動水湳機場開發。

對此，陳學聖不禁直言，一個歷經20多年開發的大案，要感謝的人應該很多，但民進黨卻略過國民黨中央、地方執政的實績，透過座位學，串起民進黨的神話。

不過陳學聖說看得出賴清德對中台灣的在意，所以特別參加這場地方買單、中央請客的大秀，也在眾多綠營貴賓見證下，讓賴清德同意會展中心二期工程，將由中央支付，「賴盧首度同框交手，暗中過招，有火花，沒激情，也都拿到了政見支票，大家都看懂了！」

