賴「跨黨派」祝福！ 謝衣鳯宣布選縣長 強調會跟弟協調

2026縣市長選舉，彰化縣成了關注選區之一，因為賴清德總統昨(28)日在彰化參香時，公開祝福謝衣鳯能順利從藍營初選出線，隨後媒體就收到了謝衣鳯錄製的宣佈參選影片，引發地方政壇高度議論，由於謝衣鳯的弟弟，正是彰化縣議會現任議長謝典林，姊弟倆一個選縣長、一個當議長，恐怕會對造成外界的觀感不佳。謝衣鳯強調，將會和謝典林協調，不過此話一出，外界解讀，原來謝衣鳯還沒跟謝典林協調,就宣布參選縣長。

總統賴清德(12.28)說：「國民黨也要初選，我就祝福謝衣鳯可以順利出線。」總統賴清德頭一轉，望向國民黨立委謝衣鳯，謝衣鳯被點名也轉頭過去，和賴清德對到眼又把頭撇回來，聽到祝福，臉上露出忍不住的笑意，還鱉了一下嘴，隨即又恢復鎮定，強壓上揚嘴角。

昨(28)日這場宮廟活動結束後，謝衣鳯宣布參選的影片也隨即曝光，外界聯想是不是被賴清德激到。立委(國)謝衣鳯說：「行前有媒體問我，是否要參選彰化縣長，我才做相關一併的回應。」謝衣鳯強調，和賴清德同台前就把影片錄好，記者問她就傳出來。

根據了解，影片下午2點左右錄好，賴清德祝福謝衣鳯的活動是在下午4點10分，影片則是在5點多時曝光，謝衣鳯是國民黨呼聲最高的參選人，原先都不表態，後來經過慎重考慮才定調宣布，那麼慎重，就是因為她弟弟謝典林，是彰化縣議長，縣長議長都是謝家人，難免擔心會引發外界觀感不佳。

立委(國)謝衣鳯說：「先把這個想法明確化以後，大家後續再來討論，就是大家都要開始討論，下一步要怎麼做。」謝衣鳯決定參選後，才說要和弟弟謝典林討論，顯然宣布前和當下，都還沒跟謝典林做好協調，而謝衣鳯和謝典林兩人的聯合服務處，不見謝典林身影，因為他人在日本、不在台灣，巧妙避開姊姊突襲宣布參選縣長的時機。

而國民黨還有柯呈枋和洪榮章也說要爭取，謝衣鳯說要選就會呈現3搶1，就等黨部協調或進行初選，在這之前，彰化政壇還是聚焦在，謝家兩姊弟要怎麼喬，才能喬出藍營的最大勝算。

