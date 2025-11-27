賴「2027武統說」狠打臉川普？張啓楷提醒賴：今日烏克蘭、明天台灣

針對賴清德「2027年武統台灣」說法，民眾黨團副總召張啓楷認為，此番話很打臉川普。（資料照／張啓楷國會辦公室提供）

總統賴清德昨（26）日召開記者會，提到為了因應北京當局以2027年完成武統台灣為目標，未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，打造新進防衛作戰體系。雖然總統府後來緊急澄清，強調賴是指大陸以2027年做好武統的軍事「準備」為目標，但已引發軒然大波。對此，民眾黨立委張啓楷直呼「事情很嚴重！」

張啓楷今天接受中天《國會大現場》訪問直言，賴清德的「2027武統說」很嚴重，是因為狠狠打了美國總統川普一巴掌，川普過去說過，「大陸國家主席習近平告訴川普，只要川普擔任美國總統期間，大陸不會入侵台灣」；所以總統府後來緊急更正總統的發言。

張啓楷也表示，民進黨浪費的事情太多、弊案太多，導致明年政府要舉債將近3000億，而且不包括國防特別預算的1.25兆，那麼基礎建設和社會福利該怎麼辦？更嚴重是可能換不到和平。

而賴清德昨天還強調，政府將在2030年前，讓國防預算達到GDP5%的目標。對此，張啓楷點名，全世界超過5%的只有3個國家，分別是以色列、俄羅斯和波蘭，「台灣變成第4個耶？我們要走向這個戰爭的國家嗎？」痛批花了這麼多錢，變成凱子和盤子，把歷代以來全民努力的累積花掉了，「問題是你能夠要到和平嗎？」示警今日烏克蘭，可能是明天的台灣，要台灣引以為戒，請賴清德總統三思。

