賴17條只差最後一塊拼圖 林明昕曝修法進度

行政院政務委員林明昕。（行政院提供／王千豪台北傳真）

賴清德總統今年3月針對國安及統戰威脅提出17項因應策略，行政院會近期陸續提出相關修正草案，今（26）日行政院會再次通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案。政務委員林明昕表示，17項策略當中有關修法部分，大概只剩下軍事審判這一塊，還在研議當中，希望明年立法院順利審議。

行政院長卓榮泰今在院會中表示，賴總統於3月13日就台灣當前所面臨的國安五大威脅提出17項因應策略，行政院隨即進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，相關計畫與行政措施總計超過120項，均持續推動中。

卓榮泰說，感謝日前立法院三讀通過海纜七法修正案，行政院另於12月18日院會通過《國家安全法》等4項法案修正作業，並已函請立法院審議，再加上今日再推動2項法案修正作業，皆是落實總統所指示的因應策略，以展現我國防禦滲透與維護主權的決心。

林明昕補充，到目前為止，大概國安17項策略當中有關修法部分，只剩下軍事審判這一塊，還在研議當中，感謝立法院通過了一些法律，希望這兩個法案，以及明年的軍審法案能順利到立法院審查，變成現行法律，讓國家安全更鞏固。

