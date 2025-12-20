賴清德作為中華民國總統，夾在陸、美2大國際勢力之間，他在國際上具有一定能見度，他處理兩岸關係的決策，持續受到國際政治與媒體的關注。

賴清德3月13日定調大陸為「境外敵對勢力」，並提出恢復軍事審判等17項因應策略，被稱為「賴17條」，限縮兩岸交流。他在11月底宣布將提出1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，再推高軍事支出占比。

近日朝野因《財劃法》等修正案，賴清德支持閣揆卓榮泰不副署法案，朝野僵局難解，賴政府如何施政，大家都在看。