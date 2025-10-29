賴2026一張好牌？她直擊「民進黨狂訴求正派」：很奇怪

民進黨日前宣布提名四位縣市參選人；圖為黨主席賴清德（中）與宜蘭縣長提名人林國漳（右起）、台中市長提名人何欣純、台東縣長提名人陳瑩、嘉義市長提名人王美惠一同高喊口號。（資料照／劉宗龍攝）

民進黨中執會22日通過徵召林國漳參選2026宜蘭縣長。媒體人董智森認為，若六都「四比二」的結局沒變，賴只要拿下宜蘭就可以宣示2027大贏。針對董稱林國漳潔白無瑕、沒有派系包袱，是一張好牌，前白委陳琬惠直呼，她看見綠營地方狂打「正派」牌，民進黨做不到就用喊的很奇怪。

陳琬惠28日在《大新聞大爆卦》節目提到，她發現民進黨準備好一系列的動作，在2026宜蘭縣長的選戰裡，綠營就是打算主打「正派」。「那我就很疑問了？」她當天早上去參加一場非常地方性的重陽節活動，看到民進黨從要選鄉長的、要選議員的、要選代表的，只要是掛民進黨穿背心的，全部都主打「正派」。「那我就覺得很奇怪了，我們宜蘭是有多不正派？」林國彰27日帶一群人去參觀總統府跟立法院，連那些青年都掛「正派」。

陳琬惠直呼，對我們一般人，正派不是基本的素質嗎？為什麼要把它拿來當作一種「訴求」，很奇怪！她在臉書發文質疑這事，下面的留言可以看到網友反應，民進黨對這種自己做不到的事情，就先用口號把它「喊出來」這種現象做連結。

陳琬惠表示，林國漳這個候選人，目前現階段可能沒有太大的爭議，但是因為他代表的是民進黨，又是賴清德排除眾議提名的，這個是重點。對於在地方經營這麼多年的這些人，他們也很努力，但是賴清德獨排眾議，就是要林國漳出來選。這位大家比較不認識的候選人，他就會跟賴清德非常高度連結，等於是代表賴清德在選，所以最後不是他在選，是賴清德在選。現在反而要收攏的是他們自己的支持者，能把票投得出來？

陳琬惠強調，但站在在野支持者或中間選民，可能會直接去連結「他是賴清德」的人，而會對林國漳有不一樣的想法。

陳琬惠貼文下網友回「現在執政黨沒有正派人士，只有魯莽人士」、「此地無銀三百兩」、「正派對他們來說是異類，只能騙一下」、「缺啥米喊啥米」。