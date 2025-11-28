賴2027武統說 楊智伃揭算計：再次掀起大惡罷惡夢

總統賴清德日前提到「2027武統說」，總統府後來雖出面解釋，賴是指大陸以2027年做好武統台灣的「準備」為目標，但餘波不斷。國民黨前發言人楊智伃昨（27日）發文批，「魯莽的萊爾校長，拿人民安全當可犧牲的煞車皮，只會踩著油門暴衝，再次掀起大惡罷惡夢。」

楊智伃在臉書發文指出，一句話可能撼動台灣經濟、社會信心與區域局勢，賴清德卻像在講政治口號一樣，只會踩油門爆衝，完全不顧後果。她並說，魯莽的爆衝後，沒過幾小時總統府突然改了新聞稿與臉書文，再回頭怪記者「片面解讀」，把製造不必要恐慌的過錯怪給媒體？「說真的，自己講錯話又怪給媒體不是第一次了，當時的團結十講的『打掉雜質』，大家都記得清清楚楚。」

楊智伃認為，賴清德說出「以2027完成武統台灣為目標」不只不是「片面解讀」，更是政治算計，因2027這個年份，剛好卡在2026與2028兩場重要選舉之間，升高敵意、渲染危機、製造恐懼，誰最需要這種氛圍？透過國安十法與鉅額國防特別預算在國會的推動與討論，萊爾校長是否要再次掀起抗中保台的大旗，再次將異己打為中共同路人？

這些對立犧牲的是什麼？楊智伃表示，犧牲的是教育、社福等民生預算的空間；犧牲的是台灣經濟的發展穩定；造就的可能是另一場勞民傷財的大惡罷惡夢，再次蔓延全台。不但沒有安全，反而讓社會焦慮、經濟不確定性升高、和平與對話的空間被壓縮，軍備競賽與對立情緒卻被推到最前面。

最後，楊智伃提到，台灣不該被這樣的領導者帶往戰爭邊緣，萊爾校長的暴衝與失控，不但把人民安全當可以犧牲的煞車皮，更是把國家未來視為無物、帶著中華民國往深淵衝下去的魯莽駕駛。

