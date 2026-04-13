賴4／22訪史瓦帝尼 直飛不過境

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總統府13日宣布，賴清德總統22日至27日將訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，這是賴上任後第二次出訪友邦。外交部次長吳志中說，本次出訪採直飛、不過境任何國家，也未邀朝野立委隨行。涉外人士則分析，中國的「一帶一路」使非洲國家背負高額貸款，賴總統此行重大意義之一，就是讓台灣的實質外交與中國形成強烈對比。

賴總統第一次出訪友邦為民國113年11月底「繁榮南島 智慧永續」之旅，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。總統府昨開記者會，宣布賴總統下周三將展開「台史同慶 攜手共榮」之旅，為期5天4夜，27日中午返抵國門；訪團成員包括總統府祕書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副祕書長李問與總統府發言人郭雅慧。

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郭雅慧說，賴總統期許此行達成3大共榮目標：首先是「安全共榮」，台史兩國在農業、公衛、教育、婦女賦權、能源等領域累積具體且豐碩成果，未來將合作興建戰略儲油槽，保障史國能源安全，也促進當地永續發展。

第二是「經濟共榮」，台灣將在史國推動「台灣產業創新園區」，協助台商布局全球、連結非洲市場。最後為「數位共榮」，台灣是全球科技供應鏈的重要節點，會協助史瓦帝尼導入數位醫療、遠距醫療等系統，守護友邦人民健康。

吳志中說，賴總統預計會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、簽署聯合公報，以及見證兩國外長簽署中華民國台灣政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定、拜會王母等行程。

在雙邊合作方面，吳志中說，賴總統將視察「台灣產業創新園區」預定地，聽取戰略儲油槽簡報、見證台商簽署投資意向書、視察曼齊尼政府醫院及婦女創業小額信貸循環基金成果等活動；另將出席史王登基40周年及58歲華誕雙慶典、史國國宴，也將宴請台僑。

他強調，此次出訪為直飛，沒有過境第三地，且為了避免危險狀況，不會飛越情勢緊張的中東地區，「賴總統也會在史王的慶祝活動上與其他國家元首見面、問候且交換意見」。

涉外人士分析，賴此行對兩國邦交有3個重大意義，包括展現堅實友誼、台灣實質外交與中國強烈對比，以及彰顯實質合作；尤其當中國長期要脅切斷與史國貿易，台灣持續在當地提升公衛環境、推動婦女賦權、協助興辦公共建設並栽培人才，以具體貢獻與霸權中國形成強烈對比。

賴總統第一次出訪友邦，為民國113年11月底訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。