賴PO文挺日水產品 媒體人嗆：怎不多花心力解決台灣食安問題？

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在昨（19）日宣布停止進口日本水產品。而在今天，總統賴清德在臉書等社群平台貼出日本料理午餐照、力挺日本水產品，資深媒體人樊啟明對此嗆問，有空幫日本處理被退貨的海產，怎不多花點心力解決台灣食安問題？

日本共同社報導，大陸1昨天上午透過正式外交管道向日方通報，將暫停進口日本水產品，相關人士稱，「中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測」，此舉被解讀為針對高市早苗「台灣有事論」的反制措施。大陸外交部發言人毛寧同日在記者會上表示，由於高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起大陸民眾強烈公憤，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。

廣告 廣告

賴清德今天在臉書、X等社群平台貼出日本料理午餐照，並表示，今天的午餐是壽司和味噌湯，他並在貼文中標註，這當中有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。而樊啟明今天在臉書發文轉發賴清德的貼文，質問道，有空幫日本處理被退貨的海產，怎不多花點心力解決台灣食安問題？並且註明「莫忘世上苦人多，台灣海產更新鮮」，網友們也在他的留言表示「說得好」、「就是個昏君」、「就沒用心去在民生問題上」。

【看原文連結】