白手起家的張先生，靠著拼命三郎的精神打下龐大事業版圖、財務自由，看似人生勝利組，但多年熬夜、暴飲暴食、工作壓力堆到天花板，健康成了他最常「被犧牲」的選項。直到50歲出頭被診斷出晚期癌症，病情急轉直下，才握著醫師的手悔恨表示，「願意用所有財富換回健康。」（編輯推薦： 56歲馬妞「洗牙」引發肺炎！最後悔這件事欠下健康債痼疾纏身 ）

健康是人的一生中最重要的資產，有30年臨床經驗的血液腫瘤科醫師廖繼鼎，看過無數病患在病床上後悔自己太晚重視身體，他在YouTube頻道「出神入化廖醫師」中，以股神巴菲特的投資哲學為例提醒大家，再會投資、再會存錢，如果健康帳戶破產，一切都無法東山再起，「一個人一生中最寶貴的資產，不是股票、不是房子，也不是現金，而是你自己」。

廣告 廣告

巴菲特投資哲學的啟示！累積「健康複利」打造健康存摺

廖繼鼎醫師認為，巴菲特的長期價值投資哲學與健康管理完全相通。健康的關鍵不在偶爾一次努力，而是日復一日的小習慣累積。例如：

每天早睡一小時

每週運動三次

每餐多吃蔬菜、水果、原型食物

找到自己的解壓方式

戒菸、戒酒

這些看起來微小，但會像利滾利一樣，形成身體的「健康複利」。這個概念許多醫師都認可，紛紛建議盡早打造健康存摺，存下「健康複利」。像復健科醫師王思恒就提醒大家儲蓄「肌力存款」。研究也證實，高強度肌力訓練能讓老年人肌力顯著提升，甚至停訓3年仍保持效果，運動真能讓人到老依舊腳步穩健、行動自如。（編輯推薦： 運動養生1錯誤反而傷身！65歲後不要做的6件事，最怕錢用光又賠了健康 ）

相反地，不健康的習慣也會不斷滾動。廖繼鼎醫師分享，一位30多歲的年輕病患從小喝含糖飲料、久坐、不運動，這些看似不起眼的習慣累積20年，最後引發嚴重糖尿病併發症，正是「健康負複利」的結果。

連《財星雜誌》（Fortune）都曾整理出巴菲特的「長壽生活守則」，而且研究證據顯示，這些習慣真的能強化大腦、心血管功能，為長壽打下穩固基礎。這些也恰好與廖醫師強調的「長期累積」不謀而合：

重視睡眠、每天固定睡8小時

愛打橋牌刺激腦力、增加社交

每天閱讀長達5小時

保持感恩心態、維持心理韌性

看似樸實的生活方式，卻構成了巴菲特驚人專注力與健康活力的來源。（編輯推薦：94歲股神巴菲特愛喝可樂、吃速食，但5個好習慣也能長壽不怕失智！）

別讓一次變數拖垮全身！因應風險的4大「必要」

健康就像投資，除了努力之外，也要面對基因、環境、突發疾病等各種不可控變數。廖繼鼎醫師強調，我們能做的是為自己建立足夠的「健康安全邊際」，讓身體面對風險時不至於一擊就倒。

強健的身體底子： 平時累積體力，疾病來時更能抵抗。

定期健康檢查： 及早發現問題。

充足的睡眠與休息： 維持身體的穩定運作。

正向心態與壓力管理：提升內在韌性。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

B群不是想吃就吃！搞錯會讓身體「癌化」正確吃法時機快看懂 給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰





原文引自：賺再多沒命花？巴菲特94歲人生經驗，5習慣存出不破產的健康複利