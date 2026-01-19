賺到！台灣企業對美投資2500億「已含台積電1000億」 台股收盤再創新高



台美關稅協議拍板後，台灣企業對美投資規模成為市場關注焦點。美國商務部指出，台灣企業將自主投資美國2500億美元，且這個數字已經包含台積電先前宣布的1000億美元投資。相關說法曝光後迅速在股市社群引發熱議。台積電今（19日）股價盤中一度衝上1780元，再創歷史新高，終場收1760元，上漲20元；台股盤中最高一度達31827點，終場收31639點，上漲230點，盤中、收盤指數均創新高。





《中央社》報導指出，美國商務部長盧特尼克在接受CNBC訪問時明確表示，台積電於川普任內承諾的1000億美元投資，已計入台美關稅協議中的2500億美元企業投資總額。行政院副院長鄭麗君也說明，這2500億美元同樣包含企業目前正在進行中的投資計畫，屬於企業基於自身國際布局的自主規劃，並非政府強制承諾。

廣告 廣告





受台美關稅消息激勵，台股今（19日）開低走高，加權指數終場大漲230.59點，以31639.29點作收，漲幅0.73％，成交量7993.0億元。台積電終場上漲20元，收1760元。台積電股價開低震盪走高，盤中一度上漲40元，攀高至1780元，再創新天價，市值突破新台幣46兆元。

受惠人工智慧市場需求強勁，台積電第1季營運表現，美元營收將季增4%，2026年美元營收將強勁成長近30%，並持續積極投資擴產，資本支出達520億至560億美元。

台積電今雖以1725元開出，下跌15元，不過在市場資金湧入推升下，台積電盤中股價由黑翻紅，一度上漲40元，達1780元再創新天價，市值攀高至46.15兆元，並貢獻大盤321點。

今天盤面焦點個股收盤表現，台積電上漲20元來到1760元，漲幅1.15％；鴻海（2317）下跌5元至229.5元；聯發科（2454）下跌20元至1485元；廣達（2382）下跌7.5元來到282元；長榮（2603）下跌2.5元至187.5元。（責任編輯：卓琦）

延伸閱讀：（敲定「台美關稅15％」後抵台 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣）