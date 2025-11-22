賺多竟孤老？大企業部長為妻兒拚命工作卻「忽略1事」退休慘變「幽靈」
生活中心／綜合報導
一名日本退休男子把青春全都奉獻給公司，自認為努力打拚就是對家庭最好交代，沒想到65歲一退休，人生卻像被狠狠打臉——和妻兒早已疏離到陌生人程度，家裡只有他一個人在電視前吃泡麵、滑 YouTube 度日。直到看到多年收入不如自己的高中同學，現在卻家庭幸福、生活充實，他才忍不住苦笑：「這種感覺不是羨慕，是屈辱。」
根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師吉野裕一揭露樋口浩二（化名）的故事。他今年67歲，從國立大學畢業後一路進大型企業，升到部長職，標準的大企業精英。28歲結婚後育有一雙兒女，但樋口把工作放在第一位，天天加班、假日跑應酬，家庭生活幾乎缺席。
妻子裕子則獨自把孩子帶大，後來孩子長大離家，她開始建立自己的社交圈、上課、聚會，生活過得穩定又自在。但樋口永遠在忙，夫妻作息完全不同，關係越來越淡。
退休後，樋口每月領 32 萬日圓（約台幣 6.5 萬）年金，加上一筆 4000 萬日圓（約台幣 818 萬）退職金，照理說是「完美起跑點」。然而現實卻很殘酷——妻子幾乎整天不在家、孩子偶爾回來也冷冷淡淡，樋口只能一個人在家看電視、滑影片打發時間。有時妻子沒做飯，他就泡麵裹腹，住在家裡卻越住越像「外人」。
某天他回老家，巧遇退休高中同學，兩人在居酒屋敘舊。樋口抱怨家庭冷清，但同學卻笑著聊旅行、聊孩子帶孫子回家，一臉幸福。樋口愣住了——明明同學收入比他少、夫妻年金加起來只有 20 萬日圓（約台幣 4 萬），卻過得比他快樂得多。
他才苦澀發現，自己花一輩子追求的「成功」，竟在退休後瞬間崩塌。
吉野裕一指出，真正的人生規劃不只看錢，更要看心靈與家庭連結。如果樋口當年願意分一點時間給家人，如今的退休生活就不會這麼空洞。
樋口現在深深後悔，決心從做家事、陪伴開始慢慢修補關係，希望未來有機會和妻子一起旅行、學興趣課，重新找回兩人的生活節奏與情感。
