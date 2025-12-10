賺大錢翻身！4生肖財氣噴湧 從冬至旺到跨年

12月21日是冬至，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉專分享「4生肖」財氣噴湧，財運從冬至一路旺到跨年後，不論是投資或工作運都有機會賺大錢！

小孟老師點名「4生肖」財氣噴湧，財運從冬至一路旺到跨年後。（示意圖／塗豐駿攝）

TOP 4屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP 3屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP 2屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP 1屬羊

屬羊的拼勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

