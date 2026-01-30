賺太多被盯上！台灣狂撈「千億鎂」順差嚇壞老美 「秘密武器」太強勢

財經中心／師瑞德報導

美國財政部30日公布匯率政策報告，台灣因對美貿易順差高達1000億美元、經常帳順差過高，續留「觀察名單」。央行分析，順差爆表主因是美國對台灣科技產品需求太強。雖然觸及兩項標準，但美方肯定台灣央行干預匯市「對稱且透明」，並設下30%外資投資限制防炒匯，雙方溝通順暢，未被列為操縱國。（AI製圖）

美國財政部於台北時間30日公布半年度匯率政策報告，台灣不出所料，繼續被列入「匯率操縱觀察名單」。這次雖然沒有任何貿易對手國被判定為匯率操縱國，但台灣與中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士等國再度上榜，泰國則是本次新增入列。央行對此表示，台灣對美貿易順差高達1000億美元（約新台幣3.2兆元），主因是美國對台灣科技產品的強勁需求，導致順差數據觸及美方檢視標準，但在匯率干預上，台灣已獲美方肯定展現高度透明。

科技產品賣翻天！對美順差衝破千億美元

根據報告指出，台灣這次觸及了美方三項檢視標準中的兩項，分別是「對美商品及服務貿易順差超過150億美元」以及「經常帳順差對GDP比率超過3%」。其中數據最驚人的是，台灣對美貿易順差竟高達1000億美元，經常帳順差佔GDP比率也來到15.0%。

央行解釋，美方報告中也坦承，台灣長期的高經常帳順差，反映了國內的高儲蓄率與人口老化問題；而近年對美順差的大幅成長，更是直接受惠於美國對台灣科技產品（如半導體、AI伺服器供應鏈）的強勁需求。換句話說，是因為台灣科技業實力太強、美國買太多，才導致貿易數據「超標」。

匯率干預獲美方認可 「雙向調節」非單方阻升

雖然貿易順差驚人，但在最關鍵的「淨買匯金額」標準上，台灣並未超標。央行淨買匯約59億美元，僅佔GDP的0.7%，遠低於美方設定的2%門檻。美方更在報告中幫台灣央行「背書」，指出自2021年以來，台灣央行的干預行為趨於「對稱」，意即並非單向買匯壓低台幣，而是雙向調節以減緩匯率劇烈波動。

為了進一步消除美方疑慮，央行也展現誠意。雙方已於2025年11月14日發布聯合聲明，央行承諾將外匯干預數據的揭露頻率從「半年」加密為「每季」，大幅提升透明度，此舉也獲得美方正面評價。

防堵熱錢炒匯 央行設下防火牆與壽險新制

報告中也特別關注台灣的資本管理措施。央行強調，為了防止外資炒作新台幣，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比例，不得超過其匯入資金的30%，並將此限制擴大應用於「反向ETF」，以防堵外資透過對沖手段保留新台幣曝險部位進行炒匯。

此外，針對金管會於2025年12月採納壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌損益，美方認為這雖能降低壽險業者的避險成本，但也提醒較低的避險比率可能增加風險。央行最後強調，與美國財政部溝通管道順暢，未來將持續就總體經濟與匯率政策保持良好互動。

