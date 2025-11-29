賺災難財？「過渡屋」登記現場舉牌招租 志工阻擋爆衝突
香港 / 綜合報導
宏福苑大火後，香港政府開始安頓災民，不只提供「過渡性房屋」讓災民入住，更緊急發放救助金一萬元幫民眾解燃眉之急，不料有不肖人士在登記「過渡性房屋」現場，舉起租屋牌子，志工看到後上前驅趕，雙方更爆發口角衝突。至於領取應急金的現場，人潮眾多，有民眾甚至排了兩個多小時才拿到現金，但家園和物品全沒了，民眾對鏡頭仍無奈表示，這點錢只能應急。
災民排隊登記，過渡性房屋的現場，志工突然大聲吼罵，阻攔這名手拿牌子的女子，火爆衝突全因，這名女子想來賺災難財，志工說：「他們就有一些招攬生意，把整個出租屋放出來，然後舉這個牌子，如果她在這裡放這個牌子的話，就會影響到很多不同的人。」
災民一個個排隊上車，被安排去參觀安置屋，要錢的租屋業者到現場招生意，志工火大，因為災民能住進政府提供的過渡性房屋，通通都是免費，影片旁白，每個單位都配備洗手間，浴室煮食空間及獨立水電錶，浴室家具一應具全，能立即性安置無家可歸的災民，地點包括大埔善樓樂善村等，全香港共11處，目前有275個單位投入服務，超過6百位災民入住。
除了安定住所外，政府也緊急發放救助金，記者孫宇莉：「在政府所指定的處所，宏福苑的居民可以來申請，官方或非官方的救助金，解燃眉之急，但由於申請人數眾多，早上一度大打結。」
28日一早，馮梁結紀念中學，集結不少拿著證件的災民，排隊領取政府的一萬元現金，除了政府之外更有其它單位，都在場發放救助金，受災戶說：「(排)差不多兩個小時，(那目前能領到的補助金大概是多少)，一萬四千，沒有衣服吃飯(要用錢)，當然不夠。」
但網路也傳出有住戶的救助金，疑似遭同戶住戶或其他家人領走，鬧出爭議大火過後，如何安置災民處置生活需求，也考驗香港政府後續應對。
更多華視新聞報導
香港宏福苑惡火全球關注 各國記者挺進災區報導
香港宏福苑大火 楊千嬅演唱會調整內容照辦 港網轟：眼中只有錢
香港宏福苑大火！ 宏道閣16樓.宏泰閣31樓救出2人
