賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送

財經中心／師瑞德報導

普發1萬元資金怎麼用最有效？從ETF投資、基金定期定額到刷卡抽獎，各大投信與銀行全面祭出超殺優惠。統一、國泰、大華、中信、王道等推台美雙引擎配置、0手續費、Switch抽獎與高息ETF組合，還有TISA級基金千元起投，搭上AI與科技趨勢，一筆補助金，啟動長線財富累積計畫。（圖／翻攝自10000.gov.tw網站）

隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。

統一投信：定期定額0手續費＋台美雙引擎配置

統一投信鎖定AI與科技成長主軸，推薦旗下「統一全球新科技基金」作為定期定額首選，根據晨星數據，截至10月底，該基金定期定額一年、兩年、三年、五年報酬率分別為38.27%、54.12%、84.86%、99.1%，自成立以來累積報酬率更高達225.62%。為回應普發金入帳商機，即日起至2026年1月底，統一投信推出「日日扣／定期定額終身0手續費」活動，讓投資人以最低成本長線布局。進一步，統一推廣「台美雙引擎」策略，建議以一萬元資金各半投入台股主動式ETF「00981A」與美股市值型ETF「009811」，分散單一市場風險，並搭配「低檔加碼扣」功能，當市場下跌時自動放大扣款金額，以系統化紀律投資方式捕捉低檔機會，進一步放大長期收益。

大華銀投信：高息搭市值配置穩中求進

大華銀投信聚焦在高股息與市值型ETF組合，提出以「00918大華優利高填息30」與「台灣50指數型ETF」各半配置的策略。根據過去三年回測，該組合年化報酬率達32.5%，且波動度相較單一標的明顯下降，更適合理財新手與穩健型投資人。00918成立以來共配息十次，填息次數達七次，顯示其具備穩定股利與資本回補力道。大華銀也建議，投資人可依風險屬性彈性調整比例，例如偏重高股息以強化現金流，或增加市值型持股參與市場成長，搭配定期定額進場方式，更能發揮時間與複利優勢。

國泰投信：三大ETF齊發，從高息到AI全包

國泰投信一口氣推出三大明星ETF應對普發熱潮，包括市值型的「00922國泰台灣領袖50」、聚焦AI與先進科技的「00881國泰台灣科技龍頭」，以及主打穩定配息的「00878國泰永續高股息」。其中00881近一年報酬率達32.3%，成分股中台積電比重達41.47%，AI產業佔比逾九成。00922則主打台股大市值龍頭股，具備高流動性與成長潛力。00878則為百萬人持有的高息ETF代表，產業分布廣泛，金融比重高，可抗市場波動、穩定殖利率，適合退休族與保守型投資人。國泰投信建議，普發金可作為分批進場資金，透過這三檔ETF混合配置，有效達到成長與防禦兼備的資產組合。

凱基投信：小資首選TISA級基金，千元入門、績效亮眼

TISA級基金因門檻低、費用省，成為年輕族群與小資新手的熱門選擇。統計21檔投資台股的TISA級基金，10月單月績效有11檔超過10%，今年以來則有13檔突破雙位數，表現最亮眼的為「凱基台灣精五門基金」，10月單月報酬逼近15%，今年來累積績效達50%。其他如統一大滿貫、保德信中小型股基金、富邦精銳中小基金等也表現不俗。投資人只需千元就能參與AI、半導體等強勢題材，同時享有低經理費與免手續費優勢，是普發金「以小搏大」的理想起手式。

王道銀行：刷卡中獎再加碼，回饋最硬核

王道銀行配合普發推出「普發存王道 加倍奉還」活動，凡選擇登記入帳至王道帳戶並以簽帳卡消費滿額，即可參加抽獎活動。最高獎項為2萬元現金，另有礁溪晶泉丰旅住宿券、漢來海港雙人餐券與統一超商禮券等豐富獎項。單筆消費滿千元即得一次抽獎機會，累計最高可得20次抽獎機會，活動期間至12月31日止。王道銀行藉由普發金延伸消費誘因，也將使用者黏著度轉化為實質金融服務成長。

中國信託銀行：ATM領現再送Switch與優惠包

中信銀行針對普發金推出「ATM三大回饋活動」，凡於ATM領取補助後綁定My Way帳戶及LINE服務，即可獲得價值超過6000元的品牌優惠券組合，首次綁定再送OPENPOINT 50點，限量8600名。另有「買二送二」超商合作方案，憑ATM明細兌換商品，並有機會抽中Switch 2瑪利歐特別版套組。活動橫跨實體與數位，打造多通路參與感，也將領現變成投資與消費整合的起點。

面對通膨與資產貶值風險，單靠消費無法抗衡生活成本上升壓力，唯有將普發金資金合理配置至具成長性與防禦力的投資工具中，才能真正讓這1萬元發揮最大效益。投資從來不嫌早，這波「補貼變佈局」，正是台灣全民理財意識成熟的重要信號。

立委李坤城赴合庫金控了解普發1萬元進度與防詐，財金公司強調11/12即使颱風假仍照入帳；11/17開放ATM領現，插卡輸密碼並輸入身分證統編、健保卡號即可完成。提醒民眾勿洩密碼與個資，警惕詐騙話術。（圖／記者師瑞德攝影）

