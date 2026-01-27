賺翻 霍諾德登101創造逾35億廣告效益

Alex Honnold 完成徒手攀登101的世界壯舉，並於塔頂自拍。(賈永婕臉書、取自Wilhemchang)

美國攀岩界傳奇 Alex Honnold 25日成功徒手攀登台北101，震撼視覺引發全球熱議。這場由影音串流龍頭 Netflix 主導的直播計畫，其背後隱藏的行銷價值究竟高達多少？





根據資深行銷專家與 AI 數據分析揭露，若要以「主動採購」方式達成同等級的全球同步鎖定、美國五大新聞網曝光、好萊塢巨星口白及破億追蹤 KOL 轉發，其預算規模竟高達 35 億新台幣，規模直逼世界盃足球賽（FIFA）等級。

這場被譽為「價值 35 億元」的頂級大秀，不僅讓台灣地標 101 站上國際舞台，更展示了內容行銷的極致。分析指出，要在全球 190 國同步鎖定半小時，其門檻形同奧運開幕式等級的贊助；而美國五大主流媒體（如 CNN、ABC 等）的官網首頁曝光與冠名贊助，光是單項預算就需 1.5 億至 3 億新台幣。加上好萊塢頂級巨星的口白錄製與全球 KOL 轉發，整體製作與曝光費用遠超一般商業行銷範疇。





專家直言，對於現場觀眾來說，信義區街頭只能看見一個「小紅點」，但真正的視聽震撼全被鎖定在 Netflix 的直播鏡頭中。透過高畫質運鏡，觀眾能近距離聽見 Alex 爬升至 90 樓時的喘息與腳步聲，這種結合極限運動、高科技運鏡與世界級內容製作的臨場感，正是串流平台展現其「科技與創意結合」的核心競爭力。





目前該場直播的完整版紀錄已保留於 Netflix 平台，也趁勢喊話，表示僅需一杯咖啡的月費支出，即可享受這場耗資數十億等級的國際視覺饗宴。這場成功的跨國行銷，不僅為 101 賺取了海量的國際聲量，也再次定義了何謂「世界級」的數位行銷標竿。